Meer dan 20 medewerkers hebben Activision Blizzard verlaten na intern onderzoek

Meer dan twintig medewerkers van Activision Blizzard hebben het bedrijf verlaten nadat het bedrijf een intern onderzoek heeft gehouden waarin meldingen over intimidatie, discriminatie en vergeldingsacties naar voren kwamen. Volgens Financial Times zijn de medewerkers ontslagen.

Naast het vertrek van de meer twintig medewerkers, zijn tegen nog eens meer dan twintig medewerkers disciplinaire acties ondernomen. Details over het vertrek en de maatregelen geeft Activision Blizzard niet. Volgens Financial Times zijn de meer dan twintig medewerkers ontslagen. De maatregelen volgen na een intern onderzoek van de afgelopen maanden, waarin volgens het bedrijf een toename van meldingen naar voren kwam. Het ging om verschillende meldingen, recent en van jaren terug. Als eerste is tegen de meest ernstige meldingen opgetreden. Het onderzoek duurt volgens Activision Blizzard voort.

"Er is geen plek voor intimidatie, discriminatie en vergeldingsacties in dit bedrijf", meldde Fran Townsend van de afdeling corporate affairs van Activision Blizzard aan personeelsleden, daarmee aanduidend dat de meldingen in ieder geval deels daar op betrekking hadden. Ze benadrukt dat het personeel na een interne evaluatie het advies is gegeven om niet te schromen met ontslag of disciplinaire maatregelen tegen medewerkers die het beleid overtreden en 'niet bijdragen aan een positieve cultuur die alle teamleden met respect behandelt'. Tegen de FT meldt Townsend dat het bij de vertrokken medewerkers om game-ontwikkelaars en enkele leidinggevenden gaat, maar niemand van het bestuur of het seniormanagementteam.

Ook was het advies om transparant te zijn en te investeren in ethiek, cultuur en training. Op al deze terreinen zet het bedrijf volgens Townsend stappen. Zo wordt het Ethics & Compliance Team uitgebreid met negentien volledige banen. Dit team verricht onderzoek en analyseert hoe het gamebedrijf het doet op ethisch gebied.

De stappen volgen op berichtgeving over een negatieve cultuur binnen het bedrijf, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie zou voorkomen. Activision Blizzard werd hier afgelopen zomer om aangeklaagd en een deel van het personeel kwam hier tegen in opstand met acties. Sindsdien zijn meerdere hooggeplaatste medewerkers vertrokken, waaronder directeur J. Allen Brack en de producent van Overwatch 2.