Amerikaanse SEC dagvaardt Activision Blizzard om behandeling medewerkers

De Amerikaanse overheidsinstantie SEC heeft gamemaker Activision Blizzard gedagvaard. De SEC wil weten hoe het gamebedrijf in de afgelopen jaren beschuldigingen van seksueel wangedrag op de werkvloer en ongelijke betaling van mannen en vrouwen heeft behandeld.

Activision Blizzard is in gesprek met de SEC om tot een schikking te komen, waarbij het mogelijk miljoenen dollars betaalt, schrijft The Wall Street Journal. SEC heeft intussen documenten en audiofragmenten opgevraagd die betrekking hebben op de zaak, zoals van boardmeetings en contact tussen directieleden van het bedrijf over dit onderwerp.

De gamemaker, uitgever van franchises als Call of Duty en Candy Crush, wordt al langer beschuldigd van het oogluikend toestaan van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook meent de SEC dat Activision Blizzard mannen en vrouwen ongelijk betaalt voor dezelfde functie.

Het is onbekend hoe lang het onderzoek zal duren. Er loopt ook een aanklacht van het Department of Fair Employment and Housing in Californië, zo kwam naar buiten in de zomer. Binnen het bedrijf bestaat volgens dat departement een brede cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie, stellen de aanklagers. Nadat die aanklacht naar buiten kwam, vertrok de directeur al.

Mannelijke leidinggevenden zouden de vrouwen proberen te versieren en grappen over verkrachtingen maken. Mannelijke werknemers zouden 'grote hoeveelheden alcohol drinken, vervolgens vrouwen lastig vallen, en zelf gamen onder werktijd en ondertussen werk uitdelen aan vrouwelijke medewerkers. Blizzard wordt al jaren beschuldigd van een verziekte werkcultuur, bijvoorbeeld toen het in 2019 vrouwen betaalde om hun zwangerschap en vruchtbaarheid met een app te tracken.