Activision Blizzard richt speciale commissie op om werksfeer te verbeteren

Activision Blizzard kondigt dinsdag aan een speciale commissie op te richten. De commissie moet erop toezien dat het nieuwe beleid om discriminatie en intimidatie op de werkvloer tegen te gaan goed wordt uitgevoerd. Medewerkers en aandeelhouders eisen het aftreden van de CEO.

De aankondiging van Activision Blizzard komt een week nadat bekend werd via een artikel in The Wall Street Journal dat CEO Bobby Kotick afwist van discriminatie en intimidatie op de werkvloer en er zelf ook bij betrokken was. Volgens het bedrijf moet de commissie ervoor zorgen dat nieuwe procedures en beleid om de cultuur bij het bedrijf te verbeteren goed worden uitgevoerd. De commissie rapporteert aan het bestuur en is volgens het bedrijf onafhankelijk.

Medewerkers hielden na de publicatie over Kotick een walk-out en startte een petitie om de directeur uit zijn functie te zetten. Bij de vestiging in de stad Irvine in de Amerikaanse staat Californië legden 150 medewerkers vorige week het werk neer. De petitie heeft inmiddels meer dan 1800 handtekeningen.

Niet alleen medewerkers voeren de druk op Kotick en het bestuur op, ook een groep aandeelhouders heeft zich uitgesproken. Ze eisen het ontslag van Kotick en willen dat het bestuur maatregelen neemt om de 'frat boy culture' bij het bedrijf aan te pakken.

Ook vanuit de gamesindustrie klinkt kritiek op Kotick en de werkcultuur bij Activision Blizzard. Sony-directeur Jim Ryan heeft volgens een interne memo contact gezocht met de game-uitgever om zijn zorgen te uiten over de werkcultuur. Ook Xbox-topman Phil Spencer is niet te spreken over de berichten die naar buiten komen over Activision Blizzard. Volgens Fanbyte heeft ook Doug Bowser van Nintendo zich intern uitgesproken over de situatie bij Activision Blizzard.

Kotick heeft naar aanleiding van het artikel van The Wall Street Journal een reactie gepubliceerd waarin hij aangeeft zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Het bestuur van Activision Blizzard liet weten achter Kotick als CEO te staan.