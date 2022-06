SpaceX lanceert NASA-sonde die met hoge snelheid op asteroïde moet botsen

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een lancering uitgevoerd waarmee de DART-missie van de NASA is aangevangen. Een SpaceX-raket heeft een sonde in de ruimte gebracht die volgend jaar met hoge snelheid op een asteroïde moet botsen.

Het DART-ruimtevaartuig, ofwel Double Asteroid Redirection Test, is succesvol vanuit Californië gelanceerd door een Falcon 9-raket van SpaceX. Doorgaans wordt gelanceerd vanuit Florida (met een oostelijk traject), omdat dat dichter bij de evenaar is. Er is dit keer specifiek voor Californië gekozen, omdat er sprake is van een meer zuidelijke richting en vanuit Californië zijn er minder landmassa's op dat traject. Inmiddels is ook de onderste rakettrap succesvol geland op een droneschip van SpaceX; dat is de 95e succesvolle poging waarbij een raketbooster is opgevangen en de 72e keer dat dat op zee is gebeurd.

De sonde moet volgend jaar eind september of begin oktober op de binaire asteroïde Didymos klappen met een snelheid van ruim 24.000km/u. Specifiek zal DART tegen de kleinere asteroïde Dimorphos botsen; deze kleine rots draait om Didymos heen. Het doel van de missie is om de kinetische impact met Dimorphos te demonstreren en de binaire baan heel licht te veranderen. De periode van de baan om de grotere asteroïde zal met enkele minuten worden aangepast.

Het ruimtevaartuig zal inslaan op de 160 meter lange maan Dimorphos, wat naar verwachting een flinke krater creëert en zijn baan om de 780 meter grote Didymos zal doen veranderen. Dit zal plaatsvinden op een afstand van 11 miljoen kilometer van de aarde en gaat met een snelheid van 6km/s.

Dit wordt gedaan om meer te leren over het veranderen van de baan van dergelijke objecten. Dat zou ooit van pas kunnen komen, omdat er nog veel onontdekte near-Earth objects van 140 meter en groter zijn. Objecten van dat formaat kunnen gevaarlijk zijn voor de aarde. Een botsing zou dan net genoeg kunnen zijn om zo'n object de aarde te laten missen.

De gevolgen van de impact zullen in kaart worden gebracht door middel van aardse telescopen. Daarnaast zal de ESA een ruimtevaartuig lanceren dat in 2026 bij de binaire asteroïde moet aankomen. Deze Hera-missie van de ESA zal de impact minstens zes maanden bestuderen. Daarbij worden ter plekke ook twee kleine cubesats ter grootte van 10cm losgelaten om nader onderzoek te doen. Een van de twee cubesats zal een radarantenne uitklappen om inzicht te krijgen in de interne structuur van de asteroïden.