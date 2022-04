Brits filmproductiebedrijf wil eerste filmstudio in de ruimte tegen eind 2024

Het Britse filmproductiebedrijf Space Entertainment Enterprise wil eind 2024 de eerste filmstudio in de ruimte uitbaten. De opblaasbare SEE-1-module wordt gebouwd door Axiom Space, wordt initieel gekoppeld aan het internationale ruimtestation en krijgt een diameter van zes meter.

Volgens het productiebedrijf wordt de SEE-1-module eind 2024 gekoppeld aan het Axiom Station. Dat is een toekomstig experimenteel ruimtestation dat ontwikkeld wordt door Axiom Space, een ruimtevaartbedrijf dat begin 2020 door NASA werd uitgekozen om private modules voor het ISS te gaan bouwen. Het Axiom Station wordt vanaf 2024 uitgebouwd via hubs om in 2028 definitief losgekoppeld te worden van het ISS.

De opblaasbare SEE-1-module heeft volgens Axiom-hoofdingenieur Michael Baine een diameter van ongeveer zes meter. Daarin kunnen artiesten, producers en creatievelingen volgens het bedrijf content maken en dat in de ruimte. Space Entertainment Enterprise gaf in de persmededeling geen details over hoeveel een verblijf in de SEE-1-module moet kosten. Het bedrijf zegt momenteel nog in gesprek te zijn met investeerders en commerciële partners en plant in de toekomst nog een fondsenwerving.

Volgens diverse Amerikaanse media zal Space Entertainment Enterprise meewerken aan de film die NASA maakt in samenwerking met de Amerikaanse acteur Tom Cruise. Die plannen werden voor het eerst in 2020 bekendgemaakt. Over de film zelf is ook nog weinig bekend. Volgens Deadline gaat het om de eerste langspeelfilm met een verhaal die in de ruimte wordt opgenomen.

Begin oktober 2021 werd overigens al een film in de ruimte opgenomen. Toen werden kosmonaut Anton Shkaplerov, regisseur Klim Shipenko en actrice Yulia Peresild de ruimte ingevlogen om de film Вызов of 'Uitdaging' te draaien. Dat was de allereerste film die in de ruimte is opgenomen.