James Webb-ruimtetelescoop is aangekomen op zijn eindbestemming

De James Webb-ruimtetelescoop is maandagavond aangekomen op zijn eindbestemming. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De telescoop heeft zijn laatste koerscorrectie succesvol uitgevoerd en daarmee is James Webb in zijn uiteindelijke baan terechtgekomen.

Volgens NASA heeft de James Webb-telescoop maandag om 20.00 uur Nederlandse tijd zijn stuwraketten 297 seconden lang afgevuurd om de koerscorrectie uit te voeren. Die correctie voegde een snelheid van ongeveer 1,6 meter per seconde toe aan de snelheid van Webb, wat overeenkomt met een wandeltempo. Daarmee is de ruimtetelescoop terechtgekomen in een baan rond het tweede Lagrangepunt, oftewel L2, op 1,5 miljoen kilometer van de aarde.

De tocht naar het L2-punt duurde een kleine maand; de James Webb Space Telescope werd op 25 december succesvol gelanceerd. Het duurt nog enkele maanden voordat de eerste beelden van Webb verschijnen. Deze zomer worden de eerste afbeeldingen die de telescoop produceert verwacht. Tot die tijd worden aspecten van de ruimtetelescoop getest en gekalibreerd, waaronder de meetinstrumenten en spiegels.

Eenmaal operationeel, heeft de telescoop mogelijk voldoende brandstof aan boord om twintig jaar lang actief te blijven. Die mogelijkheid sprak NASA onlangs uit. Dat is aanzienlijk langer dan eerst werd verwacht. De minimale levensduur bedroeg vijf jaar, hoewel er al werd uitgegaan van een levensduur van tien jaar. Volgens NASA vielen onder meer de precisie en effectiviteit van de koerscorrecties beter uit dan verwacht, waardoor er meer brandstof is overgebleven.

Tweakers schreef de afgelopen maanden verschillende achtergrondverhalen over de James Webb-ruimtetelescoop. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan de telescoop in het algemeen, de NIRSpec-spectrograaf en het mid-infraroodinstrument van de telescoop en het belang van datareductie. In 2018 publiceerde Tweakers eveneens een achtergrondverhaal over James Webb, waarin met name wordt ingegaan op de onderscheidende factor van de telescoop ten opzichte van Hubble: de focus op het infrarode deel van het spectrum.