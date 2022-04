NASA heeft uitklappen van zonneschild James Webb-telescoop voltooid

NASA heeft het aanspannen van de vijf lagen van het zonneschild van de James Webb Space Telescope afgerond. Daarmee is volgens de ruimtevaartorganisatie driekwart van de problemen die als single-point failures gezien kunnen worden afgestreept.

Maandag wist NASA al drie van de vijf zonneschildlagen aan te spannen en dinsdag slaagde de organisatie er in de twee laatste strak te trekken. Daarmee is het complexe en cruciale zonneschild volledig uitgeklapt en kan NASA opnieuw enkele potentiële fatale problemen uitsluiten. NASA heeft 344 van dergelijke single-point failures vastgesteld en 75 procent daarvan is al van de lijst geschrapt.

Het zonneschild heeft een omvang van een tennisveld en zat opgevouwen in de Ariane 5. Het bestaat uit vijf membranen die de instrumenten moeten beschermen tegen licht en infraroodstraling. Die straling zorgt voor achtergrondruis die de waarneming van de instrumenten van de James Webb-telescoop beïnvloedt. Het schild is gemaakt van kapton, dat bestand is tegen temperaturen tussen -269 en 400 graden Celsius.