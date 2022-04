Migo Müller heeft een achtergrond in natuurkunde en rolde langzaam de astronomie in. Hij hield zich onder meer bezig met het bestuderen van planeten en asteroïden en is inmiddels al jarenlang als onderzoeker en calibration scientist werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier houdt hij zich bezig met de kalibratie van data die afkomstig is van ruimtetelescopen. Eerder waren dat bijvoorbeeld Spitzer en Herschel, maar al enige tijd staat vooral de James Webb-telescoop op zijn radar. De in Duitsland geboren Müller vertelt over het belang van datareductie en hoe dat er grofweg uitziet.

Hoe ben je in dit veld gerold?