Een jaar James Webb

Op 25 december 2021 was het even geen vrede op aarde in het anders zo rustige regenwoud van Frans-Guyana. Even na het middaguur Nederlandse tijd werd een paar kilometer ten westen van Kourou een 'vulkaan' ontstoken. Niet door moeder natuur, maar door Arianespace. Het Franse lanceerbedrijf dat verantwoordelijk is voor de lanceringen van onder meer de Ariane 5- en Vega-raketten, voltooide de standaardaftelprocedure voor de 112e lancering van een Ariane 5-raket.

Nadat het aftellen de 0 had bereikt, werd het gebruikelijke 'allumage moteur Vulcain', of 'ontsteking Vulcain-motor', uitgesproken door de Franse vluchtleider. Vervolgens werden de bouten die de raket aan het platform vasthielden, tot ontploffing gebracht en kwamen de twee vastebrandstofboosters die 90 procent van de benodigde stuwkracht leveren, bulderend tot leven, 'allumage des EAP', gevolgd door het verlossende 'décollage', of 'opstijgen'. Binnen de kortste keren was de Ariane 5 in de wolken verdwenen, op weg naar de ruimte. Aan boord: de James Webb Space Telescope.

De Amerikaanse commentator omschreef de lancering als volgt: "Lift-off vanuit een regenwoud naar de grenzen van de tijd, James Webb begint een reis terug naar de geboorte van het universum." De belofte van een telescoop die Hubble bijna doet verbleken, maakte dat menigeen reikhalzend naar de lancering heeft uitgekeken. Dat geldt zeker voor de vele wetenschappers die meer dan een decennium aan de tien miljard kostende ruimtetelescoop hebben gewerkt. Het lange wachten en de forse prijs lijken het tot nu toe meer dan waard te zijn geweest, gelet op de wetenschappelijke papers die al zijn verschenen, de mogelijkheid om tot 13 miljard jaar terug in de tijd te kijken en vooral de prachtige beelden die tot nu toe al zijn gemaakt en vrijgegeven.

Het project, de lancering en alles wat erna kwam, lijkt een 'unaniem belachelijk groot succes' te zijn, om een weinig bescheiden Nederlandse tv-presentator te citeren. Zijn er dan echt geen beren op de weg geweest? Toch wel. Onder meer daarover spraken we met Ramon Navarro. Een jaar geleden bevroegen we hem al voor het artikel over het Mid-Infrared Instrument van de telescoop, dat onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen, gebouwd en getest bij NOVA-Astron in Dwingeloo. In dit artikel blikken we terug op enkele verschillende fasen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar en zoomen we in op enkele issues die zijn ontstaan, waarvan een deel niet echt te corrigeren is.