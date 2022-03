'Het grootste ruimteobservatorium in de geschiedenis zal een ultra-coole camera aan boord hebben: het MIRI-instrument'. Dat schreef NASA onlangs op het Twitter-account van zijn eigen Jet Propulsion Laboratory. Laat het maar aan de Amerikanen over om aandacht te vragen voor hun wetenschappelijke projecten en een breder publiek er op een aansprekende manier over te informeren. Het had echter niet veel gescheeld of het Mid-Infrared Instrument met die extreem gekoelde camera was er niet gekomen.

James Webb is namelijk een enorm duur project geworden. Het was ooit begroot op een budget van 1 miljard dollar, maar kost uiteindelijk het tienvoudige. Logischerwijs worden er vragen gesteld over de kosten: moet het allemaal wel zo duur en complex zijn? Heeft James Webb wel die vier wetenschappelijke instrumenten nodig, te weten de Near-Infrared Camera, de Near-Infrared Spectrograph, het Mid-Infrared Instrument en de Fine Guidance Sensor/Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph? Vanuit de VS werden jaren geleden de pijlen vooral op MIRI gericht. Een prachtig instrument, maar is het wel echt meer dan 'nice to have'? Uiteindelijk is ook het MIRI-instrument gewoon onderdeel geworden van de James Webb-telescoop.