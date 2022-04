Hubble-telescoop kan geen onderzoek doen na gecrashte computer uit jaren '80

De Hubble-ruimtetelescoop zit met een gecrashte payload computer, wat volgens de NASA waarschijnlijk te maken heeft met een verslechterde geheugenmodule. Daardoor is het wetenschappelijk onderzoek tijdelijk niet mogelijk. Deze computer stamt uit de jaren '80.

De NASA meldt dat de computer sinds zondag niet meer werkt. Op basis van het analyseren van de data is het Hubble-team aan het onderzoeken of een slechter werkende geheugenmodule de directe oorzaak is. Het team is bezig om over te schakelen op een van de aanwezige back-upmodules. Dat zou woensdag moeten zijn voltooid, waarna donderdag moet blijken of het probleem definitief verholpen is. Pas daarna kunnen alle wetenschappelijke instrumenten weer worden ingeschakeld.

De taak van deze computer is om alle wetenschappelijke instrumenten te beheren en besturen. Zondag kreeg deze computer niet langer het 'keep-alive'-signaal binnen; dit is een standaard-handshake tussen de payloadcomputer en de belangrijkste computers van de telescoop om aan te geven dat alles in orde is. Toen dat signaal uitbleef, zijn alle wetenschappelijke instrumenten automatisch in een veilige modus geplaatst. NASA’s Goddard Space Flight Center herstartte de computer maandag, maar al snel doemde hetzelfde probleem weer op.

Tegen The Register zegt de NASA dat de payloadcomputer in totaal vier geheugenmodules heeft en dat er slechts één nodig is. Een woordvoerder zegt dat het te vergelijken is met een bord met geheugenchips op een laptop die gewisseld kan worden bij een probleem. De veronderstelde oplossing, het wisselen van de geheugenmodule die waarschijnlijk een probleem heeft, is tijdens het testen van de hardware voorafgaand aan de lancering meerdere keren gedaan.

Het gaat hier om een computer uit de jaren tachtig: een NASA Standard Spacecraft Computer-1, of NSSC-1. Deze computer is onderdeel van de Science Instrument Command and Data Handling-module, die in 2009 tijdens de laatste onderhoudsmissie is vervangen door astronauten. Volgens de NASA heeft deze module verschillende niveaus van redundantie waarop overgeschakeld kan worden, zodat de module als het primaire systeem kan dienen als dat nodig is.

De Hubble-ruimtetelescoop zweeft nu al meer dan dertig jaar om de aarde. De telescoop werd op 24 april 1990 gelanceerd. Toen waren er al meteen problemen, in de vorm van een afwijking bij de primaire spiegel. Daardoor kon Hubble aanvankelijk geen scherpe foto's maken. Dit werd later opgelost. Van recenter datum zijn bijvoorbeeld een kapotte camera voor het zichtbare spectrum in 2019 en eerder dit jaar was er een softwareprobleem waardoor de telescoop voor korte duur geen wetenschappelijke observaties kon uitvoeren.