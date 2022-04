Bandai Namco werkt aan nieuwe Gundam-e-sportsgame voor internationale markt

Bandai Namco onthult tijdens de eerste toegewijde Gundam Conference dat er een nieuwe Gundam-game in de maak is, specifiek gericht op de internationale e-sportsmarkt. De Japanse uitgever maakt verder geen details over de game bekend.

Bandai Namco benadrukt tijdens de presentatie dat het de Gundam-franchise populairder wil maken buiten Japan. zo schrijft Hobby Watch. De uitgever noemt naast de mysterieuze e-sportsgame specifiek Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 en Gundam Breaker om een groter publiek aan te spreken. Beide games zijn al in het Westen verkrijgbaar. Het bedrijf wil ook meer e-sportstoernooien met prijzengeld gaan organiseren. Het bedrijf meldt de focus op Gundam in twee persberichten.

Gundam is een multimediale Japanse franchise over grote, geavanceerde gevechtsrobots, bestuurd door mensen. De oorsprong van Gundam ligt in geanimeerde tv-series. Animator Yoshiyuki Tomino bracht in 1979 de serie Mobile Suit Gundam uit, wat gezien wordt als de pionier van het populaire 'real robot'-subgenre binnen de mecha-anime. Ondertussen bestrijkt de Gundam-franchise talloze tv-series, films, manga, actiefiguurlijnen, arcade- en videogames.