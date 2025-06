Bandai Namco: Tekken 8 is binnen een maand ruim twee miljoen keer verkocht

Tekken 8 is wereldwijd meer dan twee miljoen keer verkocht, meldt Bandai Namco. Het achtste deel verscheen op 26 januari 2024 en bereikte op de eerste dag al een miljoen verkochte exemplaren.

Tweakers schreef eerder deze maand een review van het vechtspel dat beschikbaar is voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. De vorige game uit de populaire franchise, Tekken 7, verscheen in 2015 en is in totaal meer dan 11,8 miljoen keer verkocht, meldt Bandai Namco.

2 MILLION FIGHTERS 🤜🤛



Thank you to all the players who have been duking it out in #TEKKEN8!



The King of Iron Fist tournament will keep on growing with new exciting updates, the start of #TWT2024 and so much more 🥊 pic.twitter.com/cT942UN35h