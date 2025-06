Bloomberg: Until Dawn-ontwikkelaar Supermassive schrapt 90 banen

De Britse gameontwikkelaar Supermassive Games is van plan om zijn personeelsbestand met 90 personen te verkleinen. Bloomberg zegt dat 150 medewerkers te horen hebben gekregen dat ze het risico lopen ontslagen te worden.

Supermassive, bekend van horrorgames zoals Until Dawn en The Quarry, is van plan om een deel van zijn werknemers te ontslaan vanwege een reorganisatie. Zo maakt de studio zelf bekend op het sociale medium X. Volgens Bloomberg gaat het om 90 man, wat bijna een derde van het totale personeelsbestand is. Naar verluidt zijn werken er momenteel meer dan 300 mensen bij Supermassive.

De wetgeving in Groot-Brittannië schrijft voor dat bedrijven een massaontslag vooraf moeten aankondigen. Medewerkers van Supermassive zijn naar verluidt vanochtend geïnformeerd over de aanstaande reorganisatie. Volgens de ontwikkelaar zijn de ontslagen noodzakelijk vanwege de 'grote uitdagingen' in de gamesindustrie. Recent werden er ook ontslagen aangekondigd bij onder meer Riot Games, Unity en Eidos-Montréal.