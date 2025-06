Bethesda voorziet Starfield van AMD FSR3 en Intel XeSS

Bethesda heeft een nieuwe update uitgebracht voor ruimte-rpg Starfield. De game krijgt daarmee ondersteuning voor AMD's FidelityFX Super Resolution 3-techniek en Intel XeSS. Deze technieken waren eerder al beschikbaar in een bètaversie van de game.

De toevoegingen zijn onderdeel van Starfield-update 1.9.67, schrijft Bethesda in een blogpost. Deze update is per direct te downloaden. De ondersteuning voor FSR3 en XeSS zijn de grootste wijzigingen die de update met zich meebrengt. Bethesda zei eerder al dat Starfield 'begin 2024' ondersteuning voor deze technieken zou krijgen, maar deelde niet eerder een releasedatum.

AMD FidelityFX Super Resolution 3 is gebaseerd op AMD's FSR2-techniek voor upscaling, waarbij een game op lagere resolutie wordt gerenderd en vervolgens wordt opgeschaald voor hogere framerates. Versie 3 voegt daar framegeneration aan toe, waarbij extra frames worden geïnterpoleerd tussen twee 'normale' frames, net als bijvoorbeeld Nvidia's DLSS 3-techniek. Intel XeSS is ook een techniek voor upscaling, maar ondersteunt geen framegeneration.

De update lost ook een probleem met Nvidia's DLSS-upscalingtechniek op, waardoor wolken leken te vibreren wanneer DLSS werd gebruikt. Verder voert de patch enkele andere bugfixes door.