Intel introduceert XeSS 1.3-upscaler met beter beeld en nieuwe presets

Intel brengt versie 1.3 van zijn XeSS-upscaler uit. Deze biedt volgens het bedrijf een hogere beeldkwaliteit bij het upscalen van lastige beelden. De nieuwe versie bevat ook nieuwe kwaliteitspresets, waaronder een modus die games rendert op hun native resolutie.

XeSS 1.3 bevat volgens Intel een verbeterd AI-model, dat verder is geoptimaliseerd dankzij extra training. De chipmaker zegt dat deze versie van zijn upscaler beter om kan gaan met lastige scènes. Zo is XeSS 1.3 stabieler en biedt de nieuwe versie betere antialiasing en minder ghosting, waarbij pixels uit voorgaande frames in beeld blijven hangen.

De nieuwe update biedt volgens Intel ook hogere framerates. In eigen benchmarks met een Arc A750-gpu claimt het bedrijf framerateverbeteringen van gemiddeld tien procent ten opzichte van 'een voorgaande versie' van XeSS. Het bedrijf gebruikte daarvoor de Performance-modus. Daarbij moet opgemerkt worden dat Intel de resolutiescaling van zijn presets heeft aangepast in XeSS 1.3. Waar de Performance-modus voorheen de renderresolutie met 2,0x verhoogde, ligt dat nu op 2,3x. De prestatieverbeteringen zijn dus voornamelijk te danken aan een lagere renderresolutie en niet aan daadwerkelijk betere prestaties van het XeSS-model.

Daarnaast introduceert XeSS 1.3 enkele nieuwe kwaliteitspresets. Zo komt Intel met een Native Anti-Aliasing-modus. Daarin wordt de game gerenderd op de native resolutie en vervolgens verder opgeschaald door het XeSS-AI-model. Dat leidt niet tot hogere framerates, maar alleen tot een hogere beeldkwaliteit. Verder verschijnt er een Ultra Performance-modus, die de renderresolutie met 3,0x ophoogt.

Intel bracht zijn XeSS-upscaler in 2022 uit. Het is een concurrent voor technieken als Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0. De game gebruikt een AI-model om games op een lagere resolutie te renderen en vervolgens op te schalen naar een hogere resolutie. Dat moet hogere framerates opleveren zonder veel kwaliteitsverlies. XeSS werkt, behalve op de gpu's van Intel, ook op moderne videokaarten van AMD en Nvidia. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de werking van Intel XeSS, Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0.

V.l.n.r: de nieuwe presets in XeSS 1.3, benchmarks van Intel en een vergelijking van XeSS 1.3 met een voorgaande versie. Bron: Intel