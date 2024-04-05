Intel introduceert XeSS 1.3-upscaler met beter beeld en nieuwe presets

Intel brengt versie 1.3 van zijn XeSS-upscaler uit. Deze biedt volgens het bedrijf een hogere beeldkwaliteit bij het upscalen van lastige beelden. De nieuwe versie bevat ook nieuwe kwaliteitspresets, waaronder een modus die games rendert op hun native resolutie.

XeSS 1.3 bevat volgens Intel een verbeterd AI-model, dat verder is geoptimaliseerd dankzij extra training. De chipmaker zegt dat deze versie van zijn upscaler beter om kan gaan met lastige scènes. Zo is XeSS 1.3 stabieler en biedt de nieuwe versie betere antialiasing en minder ghosting, waarbij pixels uit voorgaande frames in beeld blijven hangen.

De nieuwe update biedt volgens Intel ook hogere framerates. In eigen benchmarks met een Arc A750-gpu claimt het bedrijf framerateverbeteringen van gemiddeld tien procent ten opzichte van 'een voorgaande versie' van XeSS. Het bedrijf gebruikte daarvoor de Performance-modus. Daarbij moet opgemerkt worden dat Intel de resolutiescaling van zijn presets heeft aangepast in XeSS 1.3. Waar de Performance-modus voorheen de renderresolutie met 2,0x verhoogde, ligt dat nu op 2,3x. De prestatieverbeteringen zijn dus voornamelijk te danken aan een lagere renderresolutie en niet aan daadwerkelijk betere prestaties van het XeSS-model.

Daarnaast introduceert XeSS 1.3 enkele nieuwe kwaliteitspresets. Zo komt Intel met een Native Anti-Aliasing-modus. Daarin wordt de game gerenderd op de native resolutie en vervolgens verder opgeschaald door het XeSS-AI-model. Dat leidt niet tot hogere framerates, maar alleen tot een hogere beeldkwaliteit. Verder verschijnt er een Ultra Performance-modus, die de renderresolutie met 3,0x ophoogt.

Intel bracht zijn XeSS-upscaler in 2022 uit. Het is een concurrent voor technieken als Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0. De game gebruikt een AI-model om games op een lagere resolutie te renderen en vervolgens op te schalen naar een hogere resolutie. Dat moet hogere framerates opleveren zonder veel kwaliteitsverlies. XeSS werkt, behalve op de gpu's van Intel, ook op moderne videokaarten van AMD en Nvidia. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de werking van Intel XeSS, Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0.

Intel XeSS 1.3Intel XeSS 1.3Intel XeSS 1.3

V.l.n.r: de nieuwe presets in XeSS 1.3, benchmarks van Intel en een vergelijking van XeSS 1.3 met een voorgaande versie. Bron: Intel

Nieuwe Intel XeSS 1.3-presets vergeleken met oude versies
Preset Scalingresolutie in voorgaande XeSS-versies Scalingresolutie in XeSS 1.3
Native Anti-Aliasing N.v.t. 1,0x (native)
Ultra Quality Plus N.v.t. 1,3x
Ultra Quality 1,3x 1,5x
Quality 1,5x 1,7x
Balanced 1,7x 2,0x
Performance 2,0x 2,3x
Ultra Performance Nvt 3,0x

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 14:41 19

05-04-2024 • 14:41

19

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Reacties (19)

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Halfscherp 5 april 2024 15:51
Voor iedereen die loopt te klagen over alle varianten: Microsoft is jullie al voor en heeft een wrapper (DirectSR) in ontwikkeling.

Dit maakt de situatie voor zowel developers als gamers een stuk prettiger. Waarschijnlijk zullen alle upscale varianten ook een meer stabiele API krijgen waardoor upgrades binnen een hoofdversie (2.x, 3.x, etc) geen game-update vereisen.
kiang @Halfscherp5 april 2024 17:04
Leuk, maar blijft het dan nodig om in elke game in de settings te duiken om in te stellen welke upscaler je wilt gebruiken?
computerjunky
@kiang5 april 2024 17:51
Nah, heb je Nvidia dan DLSS, heb je intel dan XESS, heb je AMD dan FSR.

XESS = werkt beter op intel (ander algoritme)
DLSS = werkt alleen op Nvidia.
FSR = is de laagste kwaliteit en dus alleen als de andere geen optie zijn.

Dat kan gewoon met hardware detectie gerealiseerd worden. ALS (en daar valt of staat het met al deze technieken) het goed geïmplementeerd is dan moet dat dus vanzelf kunnen.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 01:50]

Prince @computerjunky5 april 2024 23:24
Kleine opmerking:

Bij AMD is het RSR.
FSR is de AMD-technologie die op alle systemen werkt.
computerjunky
@Prince6 april 2024 00:03
FSR werkt dan wel op alle kaarten maar is de laatste keuze als je keuzes hebt (wel boven RSR)

RSR is de fallback die je kan gebruiken als er geen game implementatie is. kwaliteit is iets slechter maar werkt op 99% van de games.
in theorie werkt XESS ook op alle kaarten maar gebruikt een slechter falllback techniek dus alleen gebruiken als je geen andere implementatie in de game hebt.

Niemand moet FSR willen gebruiken als je XESS of DLSS als alternatief heb omdat die kwalitatief gewoon beter zijn. NIS van nvidia voor alle games is er ook maar die is zo slecht dat die onbruikbaar is.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 01:50]

Soldaatje @Halfscherp5 april 2024 19:17
Waarom is dat prettiger voor mij als gamer op Linux? Laat de losse opties gewoon in de games zitten aub.
beerse 5 april 2024 14:56
Upscaling, upscaling en upscaling. Hoeveel kunnen er op elkaar gestapeld worden?

Detail: het opstart scherm van een RPi is voor zover ik weet een 2x2 pixel plaatje van 4 verschillende kleuren dat wordt opgeschaald (volgens een jpeg routine?) tot de maat van je scherm.
SinergyX
5 april 2024 15:02
Ze worden wel lekker exotisch met al die namen, maar gelijktijdig voelt 7 verschillende settings beetje overkill. De logische 3 stappen (4 als 'uit' meeneemt) lijkt me toch al een redelijke consequentie wat het resultaat van kwaliteit/framerate zal zijn.

Ik had wel een meer liniaire prestatieverhoging verwacht (mits natuurlijk GPU limiterende factor is) wanneer je van 1x naar 2x en 3x resolutie ophoging gaat, met het verschil tussen 2x en 3x ogen veel kleiner dan het verschil tussen native en 2x.

Maar die screenshot, dat heeft toch niets te maken met resolutie? (als met de focus op dat scherm op de achtergrond wil geven) Dat lijkt me meer moire effect probleem, ook in het filmpje op de website zelf zie je die aan het einde volledig verdwijnen.

Welke techniek het ook is, blijft jammer dat dit game afhankelijk is. Natuurlijk, elke dev kan dit toevoegen, maar lang niet elke game heeft nog actieve ontwikkeling (of ze kiezen er simpelweg niet voor), en ik meer het gevoel krijg dat het een patch/cheat middel is om zo maar niet je game gewoon goed te optimaliseren (voor bv oudere kaarten geval van Nvidia die geen DLSS3 hebben).
nopcode @SinergyX5 april 2024 16:13
Maar die screenshot, dat heeft toch niets te maken met resolutie? (als met de focus op dat scherm op de achtergrond wil geven) Dat lijkt me meer moire effect probleem, ook in het filmpje op de website zelf zie je die aan het einde volledig verdwijnen.
XeSS 1.3 levert ook "better anti-aliasing", het zit verwerkt in de SS flow.
mduijvendijk 5 april 2024 15:18
Al die nieuwe technieken die bij iedere aanbieder weer anders heten.
Ik kan het niet meer bij houden, maar volgens mij is dit het ongeveer }:O

AMD:
* RSR
* FSR
* AFMF

Intel:
* XeSS
* ExtraSS

NVidia:
* NIS
* DLSS
* OMFG

Als ik een spel speel dan wil ik mij daar niet mee bezig houden.
Het moet gewoon werken.
Falcon93 @mduijvendijk5 april 2024 15:32
Je bent ook niet verplicht om upscaling te gebruiken.
TheDeeGee @mduijvendijk5 april 2024 19:23
Dan gebruik je het toch niet, blijven opties.
DvanRaai89 @mduijvendijk7 april 2024 14:17
Uhm, AFMF, ExtraSS en OMFG zijn alleen de frame generation onderdelen van FSR, XeSS en DLSS 3 respectievelijk? Zo moeilijk is het allemaal echt niet hoor. Gewoon kiezen hoeveel upscaling je wilt (hoe veel lager de 'bron'resolutie moet zijn) en of je wel of geen frame generation wilt.
Je kiest natuurlijk ook alleen de oplossing van de vendor van je GPU, dus er zijn echt geen acht mogelijkheden waar je uit hoeft te kiezen.
Sowieso hadden we hiervoor ook TAA, TXAA, FXAA, SMAA en MSAA, dus in dat opzicht is het er alleen maar simpler op geworden.
Verder heb je het over "als ik een spel speel", dus RSR en NIS zijn niet relevant, omdat die op driver niveau werken zul je ze nooit terug vinden in de instellingen van het spel.
Tjomge jonge, het moeilijker maken dan het is (had graag het woord overcompliceren gebruikt, al zie ik zelf daar de ironie ook wel van in) is ook een kunst.

Die instellingen tweaken (:+ kijk goed naar de naam van de website waar je nu opzit...) en de effecten van o.a. frame generation enzo uitzoeken maakt het juist leuk, als je wilt dat dat alleemaal verborgen wordt koop je maar een console.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 23 juli 2024 01:50]

Jaldea 5 april 2024 14:57
De kleuren in de grafieken zijn lelijk en moeilijk af te lezen.
computerjunky
@Jaldea5 april 2024 17:55
Dan kijk je alleen naar de text en cijfertjes. Misschien wil Intel ze volgende keer wel allemaal rood of groen maken en vallen ze meer in de smaak. :+
Team-RiNo 5 april 2024 16:49
Dat ze de kwaliteit (waarschijnlijk door AA) verbeterd hebben is mooi maar de performance gaat eerder een stap(je) achteruit dan vooruit. Quality is in 1.3 wat betreft upscaling gelijk aan Balanced in de voorgaande versies en als je het op die manier vergelijkt is Balanced 1 FPS sneller in de oudere versies. Quality in 1.3 is 1,7x upscaling en dat was voorheen 1,5x. Ik ben er toch wel vrij zeker van dat je dat terug gaat zien in de details.

De framerate verbeteringen zijn dus gewoon marketing maar de kwaliteit is gelukkig wel beter want dat was in veel gevallen best storend.

[Reactie gewijzigd door Team-RiNo op 23 juli 2024 01:50]

computerjunky
5 april 2024 17:35
Ik vind RSR nog altijd de enige nuttige upscaler. Het werkt nasmelijk op 99% van de games ipv een fractie van de games. Implementatie laat nog altijd een hoop te wensen over. NIS van nvidia heeft gewoon niet de kwaliteit om bruikbaar te zijn.
Ik draai eigenlijk iedere game standaard op 1224/1296p ipv 1440p met RSR aan. Moet je wel custom res voor aan maken meer visueel geen verschil maar toch weer wat performance (meer als wat ik kwijt raak door mijn gpu te power cappen om geld te besparen).
Sommige games laten zelfs RSR+ FSR toe (cyberpunk bijvoorbeeld) wat een enorme boost in prestaties geeft.

Native AA lijkt me voor sommige games wel zeker een toevoeging.
Veel gamen zouden ook baat hebben bij 200% render resolutie voor textures maar dan wel performance upscaling. Textures zijn gewoon vaak onnnodig van matige kwaliteit terwijl de performance impact laag is als je genoeg vram hebt. Er is geen reden dat een game met VSR > 4k betere textures heeft als native 1440p. Gebruik die textures gewoon op lagere res rendering. Het maakt echt een wereld van verschil.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 01:50]

kikibu @computerjunky5 april 2024 18:07
Ik zou heel graag met je eens zijn, maar helaas werkt het niet met mijn ultrawide... (native 3440x1440)
computerjunky
@kikibu5 april 2024 19:14
Ja ultra wide is helaas nog niet goed ondersteund voor veel upscaling functies.

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