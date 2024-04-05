Meer dan zestig procent van jonge kinderen gebruikt digitale media alleen

De meeste jonge kinderen tussen de negen maanden en zes jaar oud gebruiken digitale media doorgaans alleen of met leeftijdsgenootjes en niet samen met een ouder. Ook zet 91 procent van de ouders digitale media in om hun kind te laten ontspannen, terwijl ze zelf iets anders doen.

Kinderen van nul tot zes jaar besteden per dag gemiddeld 1 uur en 51 minuten aan digitale media, blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met het Trimbos Instituut en hogeschool Windesheim. Het onderzoek is uitgevoerd onder negenhonderd ouders van Nederlandse kinderen in die leeftijdsgroep en richt zich op 'ontspannen met media'.

Ongeveer 1 uur en 39 minuten wordt dagelijks doorgebracht voor een scherm. Bij de overige 12 minuten wordt naar media zonder beeld geluisterd of gebeld zonder beeld. Het grootste deel van de ouders gebruikt digitale media voor hun kinderen als ze bijvoorbeeld moeten koken of werken, maar ook als hun kind zich verveelt of moe is. Volgens dr. Anouk Tuijnman van het Trimbos Instituut moeten ouders dit niet te vaak doen.

“Te veel schermtijd op jonge leeftijd kan de slaap verstoren, de taalontwikkeling remmen en mogelijk leiden tot lichamelijke klachten door te veel zitten en te lang achter elkaar dichtbij kijken”, aldus Tuijnman. Ook zegt de onderzoeker dat het inzetten van digitale media bij vermoeidheid of negatieve emoties leidt tot het 'mislopen van belangrijke leermomenten'. "Kinderen moeten juist op jonge leeftijd leren omgaan met hun emoties en zelfstandigheid ontwikkelen tijdens momenten van verveling.” Wel besteden kinderen nog steeds meer tijd aan offline activiteiten, zoals buitenspelen of worden voorgelezen, dan aan tv-kijken en gamen: gemiddeld 3 uur en 40 minuten per dag.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 14:52
102 • submitter: barbarbar

05-04-2024 • 14:52

102

Submitter: barbarbar

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Reacties (102)

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WillySis 5 april 2024 15:21
Men legt meestal de nadruk op de negatieve gevolgen van social media gebruik.
Alle punten die men als negatief noemt kan je ook omdraaien. Men kan er ook daadwerkelijk van leren. Sociale media geven een veel ruimere blik op de wereld dan de fysieke leefwereld van de jonge kinderen zelf.
Voor de positieve kanten is kort gebruik (kwartiertje per dag) van social media vermoedelijk al voldoende.

Helaas is nooit onderzoek naar de positieve effecten van social media gedaan.
Coffee @WillySis5 april 2024 16:14
Helaas is nooit onderzoek naar de positieve effecten van social media gedaan.
Dat zeg je wel, maar dat is helemaal niet waar. Pubmed staat vol met onderzoek die óók positieve resultaten laten zien. Meestal wordt juist geen onderzoek gedaan naar de ‘negatieve impact van’, dat zou namelijk resulteren in een sterke bias. In plaats daarvan wordt onderzoek gedaan naar de ‘impact van’ sociale media. Er komen daarbij ook genoeg positieve uitkomsten naar voren, maar de negativiteit bias die zowel op sociale- als op traditionele media bestaan zorgen er voor dat jij er wellicht minder bewust van bent.

Om een paar voorbeelden te geven;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10327389/

https://enlighten.griffit...youtube-on-mental-health/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-023-11647-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10327389/

Het is wel waar dat er vaak een nadruk ligt op negatieve aspecten, omdat die de laatste jaren steeds duidelijker worden.
Vicky Ronnen @WillySis5 april 2024 16:07
Een van de positieve effecten van youtube is dat er heel veel leraren zijn die dingen uitleggen.
Snap je iets niet? Dan hoef je niet tot volgende dag te wachten, maar kun je direct uitleg vinden.
Youtube is ook geweldig om de interesse van kinderen te prikkelen op bijvoorbeeld technisch gebied.
Youtube is heel veel meer dan pulp video.
Aldy @Vicky Ronnen6 april 2024 14:27
Zeker waar, maar dan moet het kind wel begeleid worden en dat is toch iets anders dan hier heb je mijn tab, dan hoef je je niet te vervelen. Daarnaast gaat dit over kinderen tussen negen maanden! en zes jaar.
Vicky Ronnen @Aldy7 april 2024 16:09
Op die tab staan dan al dingen omdat die ouders zich zelf ook al vervelen en de tab gebruiken om hun verveling op te lossen. Er zullen maar weinig ouders zijn die Wikipedia als verveling preventie gebruiken...
De Winkler Prins encyclopedie van vroeger stond ook alleen maar in de kast bij hun ouders.
Zo een kind interesse had in lezen, werd dat eruit geramd door zogenaamde deskundigen, die beweerden dat kinderen teveel tijd doorbrachten met lezen. Stiekem lezen met een zaklamp in bed was slecht voor de ogen en meer pedagogische onzin.

Het probleem is dat de "deskundigen" al eeuwenlang niet om kunnen gaan met verandering.

Kinderopvang en scholen zouden en lijst kunnen mailen met leuke dingen voor kinderen op het internet of op hun website zetten.
Maar gezien het digibetisme in het onderwijs heb ik daar een hard hoofd in.

[Reactie gewijzigd door Vicky Ronnen op 23 juli 2024 12:43]

Aldy @Vicky Ronnen7 april 2024 17:03
Ik weet niet of je bewust de zaken anders voorstelt of verdraait, maar wat je schrijft is beslist niet mijn ervaring.
Dat deskundigen het lezen eruit ramden, omdat kinderen te veel tijd doorbrachten met lezen is op z'n zachtst gezegd uit je duim gezogen. Wat deskundigen wel (terecht) zeiden was dat kinderen meer moesten bewegen. Dat jij of jouw ouders anders interpreteerden, dat lag niet aan de deskundigen. Met een zaklamp stiekem onder de dekens lezen, had niet met niet mogen lezen te maken, maar met het feit dat je ouders verwachtten dat je sliep. Ja, toevallig heeft een kind zijn of haar nachtrust heel hard nodig en zelfs ouders die het lezen stimuleerden vonden ook dat kinderen niet stiekem onder de dekens gingen lezen.
Het probleem is dat de "deskundigen" al eeuwenlang niet om kunnen gaan met verandering.
Ik neem aan dat jij de 100 al gepasseerd bent, anders weet ik niet waar jij deze onzin vandaan haalt. De grote veranderingen waar jij het over hebt, zijn nog niet zo heel lang aan de gang. Natuurlijk waren de mensen bang voor de eerste auto, om maar iets te noemen. Maar natuurlijk waren er net zoveel deskundigen die de moderne tijd omarmden als er bang voor waren. Daarnaast hadden ook de behoudende deskundigen soms gelijk. Een prima voorbeeld is te hard geluid via de hoofdtelefoon, die massaal haar intrede deed met de Walkman. Te hard geluid kan gehoorschade veroorzaken en daar hebben ze zeker gelijk in gekregen.
Kinderopvang en scholen zouden en lijst kunnen mailen met leuke dingen voor kinderen op het internet of op hun website zetten.
Waarom uitbesteden als je het toch zelf beter weet? Wat let je om zo'n lijst te maken? Publiceer het op internet en/of circuleer het in je vrienden- en kennissenkring.
WillySis @Aldy7 april 2024 21:08
Als je kinderen tot 6 jaar via een eigen account op YouTube laat spelen, dan past YouTube zich aan aan de beleefwereld van dat kind. Meestal gaat dat inhouden dat ze stukjes uit kinder tv programma's als tiktak, Sesamstraat, TeleTubbies enz. voorgeschoteld krijgen. Die zijn best leerzaam.
TikTok is wat meer vermaak, maar gek genoeg trekken kinderen wel naar de iets meer leerzame filmpjes. Voor zaken die echt niet voor kinderen van die leeftijd bedoeld is, hebben ze over het algemeen ook weinig belangstelling.

Begeleiding is zeker aan te bevelen, maar af en toe een tijdje zonder begeleiding kan niet zo heel veel kwaad.
mr_evil08 @WillySis6 april 2024 17:29
Het enige wat ik zie op social media zijn onderbuikgevoelens van anderen, emoties, nep stories, misinformatie, en de zoveelste no-brainer kattenfilmpjes.

Net als de influencers zelden educatief zijn.

Nooit lees je goed beargumenteerde zaken met wetenschappelijke onderbouwde feiten.
bursche @WillySis6 april 2024 19:36
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[Reactie gewijzigd door bursche op 23 juli 2024 12:43]

LongTimeAgo 5 april 2024 15:01
De verleiding is groot, heel groot, om je peuter achter een tablet te zetten met Netflix, Disney en/of spelletjes. Ik kan het weten, dochterlief is 2,5 en je hebt er geen kind aan wanneer ze de tablet voor haar snuffert heeft.

Maar ook hebben we de keerzijde er van meegemaakt. 2 weken aan "detoxen" om die lichte verslaving aan dat ding weer te ontdoen.

Ze mag de tablet nu op zeer korte momenten, minder dan 4 x per week (om en nabij) en dat half uurtje wordt niet overschreden. Daarna is het "oeps, tablet is leeg, moet aan de oplader" en dan accepteert ze dat.
TV kijken doen we ook eens per dag, maar is ook niet langer dan een uur en dat doen we samen. Dus dan blijft er ook communicatie en vragen we wat we kijken.
player-x @LongTimeAgo5 april 2024 15:14
Maar wat is het verschil met wat ik vroeger deed met mijn kinderen?

Bij ons stond er ook een TV met kinder TV en/of VHS aan op zondag ochtend, als we zondag ochtend wouden uitslapen of wat anders doen. ;)

Maar moet ook zeggen dat ik een van mijn dochters er wel op heb moeten wijzen dat ze wel heel erg vaak op o.a. FB zat, en dat heeft ze ten harte genomen nadat ik een filmpje van 60min van haar had gemaakt, waar ze 40min van dat uur, op haar telefoon zat, en zelfs midden in gesprekken waar zij ook aan mee deed, door berichtjes werd afgeleid.

Nu heeft ze een social media timer van max 1 uur per dag, en zegt ze dat ze merkbaar gelukkiger door het limiteren is geworden.
Stroper @player-x5 april 2024 15:25
Bij de TV had je vroeger een 40-tal zenders en qua interactiviteit kon je enkel zappen, en denk ook niet dat er veel mensen waren met >100 VHS of DVD's.
Bij tablet heb duizenden filmpjes op YouTube, Tiktok, Disney+,... En dan nog duizenden spelletjes(die wel interactiviteit vereisen, waardoor je minder aandacht hebt voor je omgeving).
player-x @Stroper5 april 2024 15:31
We hadden op een gegeven moment best een flinke collectie met kindermedia.
En wij gebruikte dat net als nu ook zo nu en dan als afleiding, om onze eigen dingen te kunnen doen, alleen is media als tiktock wel wat schadelijker dan een Disney film.

En als mijn kinderen nu nog klein zouden zijn geweest, had ik de huidige media zekers het wel aan banden gelegd, er zijn verschillen, maar toch zeker ook best wel wat overeenkomsten.
Aldy @player-x6 april 2024 14:33
Oké, de overeenkomst is dat ze beide beeld geven, maar de verschillen zijn aanzienlijk groter. Waar je vroeger een VHS of een DVD in het apparaat zette en daardoor zeker wist wat er gekeken werd, is dit nu totaal anders. Met de huidige apparatuur kan een kind meer kanten op dan je als ouder zal willen.
vjweirnogeenn @player-x7 april 2024 08:09
Nou de traditionele wereldvisie die je in Disney films ziet, wordt denk ik door veel "progressief" denkende mensen juist als schadelijker gezien dan de moderne propaganda van tiktok. :P
CamelKnight @Stroper5 april 2024 16:49
Ah.... ik kom nog uit de tijd dat er zelfs geen RTL 4 of Veronica was, slechts Nederland 1, 2 en 3. Qua VHS waren er wel wat banden maar niet zoveel, en de meeste opgenomen van televisie. Kindertv was in die tijd nauwelijks aanwezig, afgezien van TikTak (de minder (inter-)actieve voorloper van TikTok) en Sesamstraat.

Anyway, ik denk dat de manier van consumeren tegenwoordig wel anders is dan vroeger. Dat interactieve maakt het veel verslavender dan 'gewoon' lineaire televisie kijken. Vroeger, toen er eindelijk iets was als RTL 4 en Telekids, wilden we ook altijd meedoen met de Mega Blubber Power Race. En nu kan dat, vanaf de bank, op je telefoon, tablet, laptop of whatever. Nét iets minder leuk, maar je kunt het wel continu opnieuw starten. Dat maakt het uiteindelijk toch wel weer verslavender, zeker als je zelf invloed denkt te kunnen hebben op de uitslag.
The Zep Man
@player-x5 april 2024 15:28
Bij ons stond er ook een TV met kinder TV en/of VHS aan op zondag ochtend, als we zondag ochtend wouden uitslapen of wat anders doen. ;)
Het verschil is dat het aanbod van het programma op zondagochtend beperkt was en dat de TV ergens 'vast' stond. Digitale media (via tablet of smartphone) staat veel meer verschillende content toe en is zo even mee te nemen, waar een kind ook is. Tevens is digitale media meer gericht op "engagement" (doomscrolling, gokverslaving, ...), waarbij lineaire TV zich daarop niet richtte (voor kinderen).

Lineaire TV was natuurlijk ook niet perfect. Zeker niet met de hoeveelheid reclame die tussen programma's door erin gepompt werd op de commerciële zenders. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 12:43]

JustFogMaxi @The Zep Man5 april 2024 18:26
En dat dat aanbod ook voor kinderen was en niet stront wat ik tiktok staat.
LongTimeAgo @player-x5 april 2024 15:32
Ja maar ik denk dat de drempel zo laag is geworden.
Wat ik mij kan herinneren is dat bepaalde shows alleen maar plaatsvonden op bepaalde tijden.
Ik had geen TV op m'n kamer, moest naar beneden toe.
En zodra de kinder shows ophielden was het... nouja, terug aan de lego, of buitenspelen.

Nu is het hele internet met alle mogelijke shows beschikbaar voor die kids via een paar knoppen en swipes, overal. Dit uitleggen en de grenzen daar van begrijpelijk maken is echt heel lastig, vooral als ze alles nog niet zo goed begrijpen.
De grenzen waren gewoon een stuk duidelijker vroeger, denk ik dan.
The Zep Man
@LongTimeAgo5 april 2024 15:55
En Lego is Minecraft geworden, en het buitenspelen Roblox. ;)
FreqAmsterdam @The Zep Man5 april 2024 17:26
Daar gaat de ontwikkeling van de motoriek. Het is geen vervanging, hoogstens een aanvulling.
ashwin911 @The Zep Man6 april 2024 15:57
En daarom hebben kinderen van tegenwoordig een slechte conditie en hebben ze een overgewicht. En bijziendheid is een epidemie aan het worden, omdat kinderen en tieners alleen maar binnen in een donkere kamer op schermpjes zitten te turen en te weinig zonlicht in hun ogen krijgen. Plus ook nog eens een lage weerstand en slechte tanden door een vitamine D tekort.
Tintel @player-x5 april 2024 16:51
Inderdaad - dit gedrag (van redelijk passieve inname van beelden) is natuurlijk al langer aan de gang. Het grote probleem hierbij (naar mijn idee) is inderdaad het gebrek aan echte interactie en het feit dat alle content manupilatief gedrag vertoont (al dan niet indirect - zorgen dat ze langer kijken om zodoende meer reclame te kunnen tonen e.d.).
Maar toch is het ook wel weer gebruikelijk om elkaar op te zoeken (gelijkgestemden) en zelfs met z'n allen hetzelfde te kijken en (hopelijk) het hier weer onderling over te hebben. Dus helemaal kommer en kwel is het ook weer niet.

Social media is de allerergste vorm van 'content' denk ik. Juist weinig echte interactie en pure manupilatie zijn kenmerkend.
GerritGekke @player-x5 april 2024 18:40
Maar wat is het verschil met wat ik vroeger deed met mijn kinderen?

Bij ons stond er ook een TV met kinder TV en/of VHS aan op zondag ochtend, als we zondag ochtend wouden uitslapen of wat anders doen. ;)
Bij ons thuis was dit net zo. Ik ben er ook niet minder van geworden .. kon toen ook nog dagdelen op de NES Mario en duckhunt spelen. Maar was ook zo weken buiten of met mooi weer naar het zwembad. We doen nu wel erg krampachtig over dit onderwerp. Vroeger kregen we ook te horen dat we vierkante ogen kregen van het scherm! Maar echt, ze zijn nog steeds rond xD
gimbal @player-x5 april 2024 18:43
Ik zat vroeger ook elke ochtend voor de tv maar na een uur of 2 was het tekenfilmblok toch echt voorbij. De tv zelf kwam met opgelegde beperkingen en dat heeft het leven van onze ouders eenvoudiger gemaakt.

Moderne ouders krijgen digitale drugs te managen met een onuitputtelijke voorraad. Veel succes ermee.
Katanatje @player-x5 april 2024 21:35
Erg goed dat ze dat aangeeft. Ik geloof dat hier al veel onderzoek naar gedaan is, fijn om te zien dat dit ook zo in de praktijk uitdraait. Misschien een stomme vraag, maar zou ze nog gelukkiger worden als je het nog verder inperkt?

Ons oudste is nu 9 jaar, ik kijk er niet naar uit als ze met gsms beginnen afkomen op school!
bursche @player-x7 april 2024 09:41
Het verschil is groot met wat 'we' vroeger deden en ik merk dat dit niet goed wordt begrepen:
Veel ouders en zelfs media-adviseurs hebben het vaak over de term schermtijd. Dit is een verkeerde en misleidende term omdat het selecteert op het aspect tijd en niet op het aspect medium terwijl daar het grote probleem schuilt. Wanneer we vroeger (of nu) achter de tv zitten of achter de Super Nintendo of de Switch, dan is er sprake van tweerichtingsverkeer: het medium en jij. Vaak komt hier ook nog een sociaal aspect bij kijken omdat je regelmatig (vroeger zeker) samen achter de tv zat met vrienden of familie of dat je met z'n vieren Mario Kart speelt. Zit je achter je mobiele telefoon, dan is er sprake van driesrichtingsverkeer: jij, het medium en een derde onzichtbare actor die telkens tussenbeide komt. Dit is het algoritme en die mensen die het algoritme bepalen. Het is een medium dat steeds verbonden is met deze derde en manipulerende actor die in wezen het gehele verdienmodel bepaald. Lanier en Zuboff hebben hier zeer scherp over geschreven. Hierin schuilt het werkelijke probleem en het wezenlijke verschil met 'vroeger'.

Deze boodschap leg ik ook altijd uit aan ouders, trainers en beleidsmakers, maar het wil maar heel moeilijk inzinken merk ik.
Triblade_8472 @LongTimeAgo5 april 2024 15:07
Wij hebben een dergelijk, maar natuurlijk iets anders, ingesteld. Mijn kind is namelijk bovenbouw.
Nadat we de verslaving merkte hebben we 'kaartjes' gemaakt. Elke week worden deze 'gereset'.

Er kan een kaartje ingeleverd worden voor een vooraf, vast, afgesproken schermtijd die dag. Een per dag inleverbaar. Zijn ze op, dan geen schermtijd meer die week. Kan mijn kind zelf bepalen wanneer er behoefte is aan schermtijd. Hiermee wordt óók plannen\vooraf nadenken mee bevorderd.

Mocht het gedrag/de verslaving erger worden, gaan er kaartjes 'permanent' af, en bij goed gedrag kunnen ze er weer 'permanent' bij verdiend worden.
LongTimeAgo @Triblade_84725 april 2024 15:18
Klinkt als een goed idee!
Dochterlief is nog te jong voor zo'n systeem maar "de batterij is op" begrijpt ze wel.
Ik onthoud deze wel even... ;)
Martinez- @LongTimeAgo6 april 2024 09:44
Of via Family link oid de tablet automatisch op slot laten gaan na bijvoorbeeld 1u schermtijd. Mijn dochter is niet anders gewend en levert de tablet in zodra die op slot gaat.
kodak
@Triblade_84725 april 2024 15:19
Als we stellen dat ouders en kinderen begeleiding moeten tonen en hebben dan lijkt het me juist zeer redelijk om vooral tegen het huidige gebruik te schoppen. De voordelen van het huidige gebruik lijken namelijk vooral gericht op wat de ouders zelf goed uit komt en nogal op korte termijn uit lijkt te komen. Terwijl dit vooral om de noodzaak en behoeften van de kinderen en hun groei voor lange termijn gaat. Tijden veranderen, maar ik zie geen duidelijke verantwoording dat ouders de modernisering vooral verantwoord voor hun kinderen inzetten.
Tintel @kodak5 april 2024 16:55
Maar was het lang geleden dan ook geen 'ontwijk' actie van de ouders als die zeiden "ga maar lekker buiten spelen" [en laat Papa/Mama maar even met rust]?
En ook niet elke vorm van buiten spelen is natuurlijk opvoedkundig juist.

Tijden veranderen en ook wat we met onze tijd doen. Voetballen op straat is in veel woongebieden geen goed idee - al dan niet vanwege de veiligheid maar ook het landen van een voetbal op een auto is eigenlijk niet zo heel goed voor die auto. Dan hebben we trapveldjes maar dat is toch weer een stapje verder uit het zicht van de ouders.
En zo is het dus niet zo simpel om dan maar te zeggen: "scherm gebruik slecht" - "buiten spelen goed".
kodak
@Tintel6 april 2024 10:32
Als we nu zouden zeggen dat modernisering zoals verbod op kinderarbeid kinderen bescherming gaf dan ben ik het met je eens. Maar dat werd nodig vanaf het moment dat kinderen door de modernisering uitgebuit werden zo veel mogelijk te produceren en winst te maken, in plaats van evenwichtig te spelen en meehelpen. Kinderen speelden en werkten al vanaf het begin van de mensheid buiten. Dus dat als makkelijke luxe zien om geen last van kinderen te hebben is eerder het gevolg van modernisering: wel voordelen willen regelen, maar de nadelen maar half tot zeer slecht willen zien of aanpakken. Zoals bijvoorbeeld dat ouders de modernisering om gezamenlijk te verdienen voorkeur geven boven zelf aandacht schenken aan hun eigen kinderen. Tot en met massaal het kind slechts een paar uur per week actief om zich heen te willen en zelfs dat nog willen beperken met uit het zicht buiten spelen/televisie/tablet. Vaak met gebrekkige voorzieningen, door weer de prioriteiten van modernisering gericht op de behoeften van de ouders zelf.

Het is dus behoorlijk simpel: de verbeteringen van modernisering van en voor de ouders (het meerdendeel van de maatschappij, wat ook kiest, het bestuur vormt, ondernemer is, mee werkt enz) zijn er nauwelijks voor de kinderen zelf. Dus wijzen dat modernisering ook goede dingen geeft maakt het niet zomaar in balans alsof het onbeslist is. Het is eerder te stellen dat volwassenen modernisering vooral voor zichzelf doen, er dan pas achter willen komen dat het nadelige gevolgen voor hun kinderen kan hebben of heeft, en dan pas wat van die modernisering proberen toe te passen in het welzijn van de kinderen en zichzelf. Dus des te meer reden om er op te wijzen dat ouders niet duidelijk verantwoordelijkheid nemen door er steeds minder zelf aandacht aan te schenken door 'moderne' middelen in te zetten.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 12:43]

firest0rm @Triblade_84725 april 2024 15:14
Mocht het gedrag/de verslaving erger worden, gaan er kaartjes 'permanent' af, en bij goed gedrag kunnen ze er weer 'permanent' bij verdiend worden.
Noem me autistisch maar permanent betekend ook echt permanent....
Dan is terug verdienen niet mogelijk?
Triblade_8472 @firest0rm5 april 2024 17:24
Even wat uitgebreider:
Het idee is dat we begonnen met 3 kaartjes. Dat is de standaard voor de voorzienbare tijd.
Bij slecht gedrag gaat er 'permanent' een kaartje af, waarmee het 2 kaartjes per week worden voor de voorzienbare tijd.
En bij goed gedrag (zeg na een week of twee, drie gebruikelijk) kan er weer 1 bij.

De regels zijn natuurlijk zelf te bepalen voor jouw situatie. Bijvoorbeeld bij goed gedrag tot een max van 4 of 5. En slecht gedrag kan óók 'beloond' worden met een of meerdere dagen geen schermtijd, ongeacht de kaartjes situatie. enz enz.

Permanent staat dus tussen haakjes omdat het de regel wordt, tot er op een gegeven moment een wijziging in komt. Net als een gemiddeld contract. Of zakgeld.
Je geeft 'altijd' 2 euro, tot het kind wat ouder is dan kan misschien wel 'permanent' 5 euro.
PCG2020 @Triblade_84725 april 2024 18:39
Het is een gedragsstimuleringssysteem met afspraken en positieve en negatieve prikkels om die afspraken na te komen. De vergelijking met zakgeldverhoging die permanent wordt gaat ook niet op, tenzij je straks ook weer op het zakgeld gaat korten ;)

Als het kaartjessysteem voor jullie werkt is dat natuurlijk prima. Misschien vinden andere ouders het ook wel een goed idee.
GeertBoer @firest0rm5 april 2024 15:17
Noem me autistisch
Oke, omdat je zo aandringt.

Je bent autistisch.
bigbadbull @GeertBoer5 april 2024 16:01
waarvoor dank :)
3raser @LongTimeAgo5 april 2024 15:15
Het is alsof er een mute-knop op je kind zit wanneer ze eenmaal een scherm voor hun neus hebben. De verslaving zit dus zowel bij het kind als de ouders. Een tweede (jonger) kind trekt zich ook erg op aan hun oudere broer/zus. Dus als die eenmaal met schermpjes aan de slag gaan dan begint de tweede er dus ook direct aan, maar dan op jongere leeftijd.
LongTimeAgo @3raser5 april 2024 15:27
Het is zeker weten een "he, even rust om dingen te kunnen doen" momentje.
En dat momentje is... erg lekker. Dus inderdaad, verslavend.
Pieeeeeee @3raser5 april 2024 16:06
Ik ken 2 koppels met elk 2 dochters. In beide gezinnen heeft de jongste dochter veel minder interesse in de tablet.
barbarbar @Pieeeeeee5 april 2024 16:09
Grappig, hier ook. Maar de jongste loopt wel altijd met een mobiele telefoon rond. En afpakken is ruzie. Gelukkig is het een stuk plastic met een printje van knopjes erop die geen geluid meer maakt. Toch kan ze hele middagen er mee bellen...
Zanthr @barbarbar5 april 2024 17:26
Ik moest hier om lachen, bijna hardop O+
theduke1989 @LongTimeAgo5 april 2024 15:30
Hier ook onze kleine van ook 2.5 jaar oud.
Weet ondertussen hoe je moet swipen. En ze weet dat YouTube kids helemaal onderaan staat. Dus ze swipeted paar keer en opens YT Kids.

Ook tv was een probleem. maar nu niet meer. Peppa pig is wat ze graag kijkt.

Hebben daarom maar een tonibox gekocht. Met daarop Peppa pig liedjes. Dus in haar kamer doen we die aan en speelt ze daar. En voelt zich dan niet alleen.

Ze is gelukkig niet verslaafd meer. Eerst wel in het begin, gaf ze je de afstandsbediening om Peppa pig op ze zetten. Maar doet ze ook niet meer. En vraagt super weinig. Je moet haar ook wel natuurlijk een beetje afleiden dus wat dingen doen met haar enz

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 23 juli 2024 12:43]

LongTimeAgo @theduke19895 april 2024 15:35
Tip: laat haar bluey (Disney) en/of Puffin Rock (Netflix) kijken.
Zo veel betere en rustigere shows en het zijn korte episodes.
Bluey is stiekem zelfs leuk voor de ouders...

Onze dochter was ook Peppa fan, maar het werd daar door ook echt een verschrikkelijk kind, omdat ze dat gedrag daar in ging na doen.
barbarbar @LongTimeAgo5 april 2024 16:10
Hier is Cocomelon de huidige verslaving. Enigszins slecht vertaalde liedjes, maar ze steken er veel van op qua tellen, taal, kleuren leren e.d.
Ruben26 @LongTimeAgo5 april 2024 15:09
Goed bezig! Volgende stap is dat ze andere redenen als 'tablet leeg' ook accepteert.

We (vrouw en ik) zijn ooit op vakantie geweest en in het all-inclusive restaurant zat aan de andere tafel een stel met kinderen. De moeder was het kind van een jaar of 6-8 aan het voeren terwijl dat kind zijn ogen en handen niet van de tablet kon houden.

Ik hoop dat meer ouders snel genoeg in de gaten gaan krijgen dat het bezighouden van hun kind(eren) met tablet(s) nadelige consequenties heeft op de lange termijn.
LongTimeAgo @Ruben265 april 2024 15:49
Ja die andere redenen zijn wel lastig.
"Batterij is op, moet opgeladen worden" is relatief simpel voor haar, althans ze heeft het goed door.
"Internet is stuk" ook al een keer gehad, maar dat begreep ze toch niet echt.

Voor de TV hebben we al een keer gehad dat ze de afstandbediening gooide toen we na 30 minuten zeiden dat de TV uit ging. Dus de batterijen vlogen er uit en ja, toen was de TV stuk, dus moest ze de afstandbediening maken.
Snikkend heeft ze zo'n 15 minuten er over gedaan om die batterijen in de afstandbediening te stoppen en sorry te zeggen. (Batterijen zaten er verkeerd in, maar ze had aardig goed door wat ze fout deed, dus mocht de tv weer eventjes aan, want ze had hem gemaakt)

Ze heeft daarna nooit meer met de afstand bediening gegooid.
barco @LongTimeAgo5 april 2024 17:06
"Papa en mama zeggen dat t genoeg is" zou ook voldoende moeten zijn.
Als je nu al een smoesje moet verzinnen is er blijkbaar iemand anders de baas...
Stel schermtijd in dan weet ze gelijk wanneer het klaar is en leert ze wie dit bepaalt als het een keertje wat langer mag.
MulMonkey @barco8 april 2024 08:22
Oneens. Het gaat er niet om wie de baas is. Maar het is altijd goed om uit te leggen waarom iets niet mag. Geen smoesje. Gewoon de waarheid. "Omdat ik het zeg" is in mijn ogen juist een gebrek aan opvoed-talent.

Tot op zekere hoogte. Als de maat echt vol is en er geen rede meer mogelijk is. Tsja. Dan kun je misschien weinig anders. Maar juist dat "omdat ik het zeg" vind ik een gebrek aan overwicht.
barco @MulMonkey9 april 2024 17:51
Maar
Oneens. Het gaat er niet om wie de baas is. Maar het is altijd goed om uit te leggen waarom iets niet mag. Geen smoesje. Gewoon de waarheid. "Omdat ik het zeg" is in mijn ogen juist een gebrek aan opvoed-talent.

Tot op zekere hoogte. Als de maat echt vol is en er geen rede meer mogelijk is. Tsja. Dan kun je misschien weinig anders. Maar juist dat "omdat ik het zeg" vind ik een gebrek aan overwicht.
Het punt was dat het kind geen andere reden accepteerde dan "tablet is leeg".
LongTimeAgo:
"Ze mag de tablet nu op zeer korte momenten, minder dan 4 x per week (om en nabij) en dat half uurtje wordt niet overschreden. Daarna is het "oeps, tablet is leeg, moet aan de oplader" en dan accepteert ze dat."
Daarom had ik het over een smoesje want men gaat t gesprek niet aan (voor zover mogelijk op jonge leeftijd) en gebruikt een reden die het kind accepteert.
Dan krijg ik toch het idee dat je als ouder 1-0 achter staat.
MulMonkey @barco10 april 2024 08:02
Je hebt gelijk. Daar zijn we het duidelijk over eens. Mijn reactie ging overigens niet over de smoesjes, maar over
"Papa en mama zeggen dat t genoeg is" zou ook voldoende moeten zijn.
Dat is ook een laatste redmiddel vind ik.
SpazzII @LongTimeAgo5 april 2024 17:02
In het kader van "andere redenen" ben ik in gedachte groot voorstander van het argument "omdat ik het zeg" (in praktijk brengen gaat niet altijd even soepel). Dan wordt een kind boos op de eigen ouders en dat biedt weer een palet aan emoties en interne conflicten om te leren reguleren en verdragen. Een inhoudelijke discussie met een tweejarige is geen doen en al helemaal niet als je er leugentjes voor eigen bestwil bij moet halen. "Omdat ik het zeg" is op de korte termijn niet eenvoudig, maar levert veel meer op dan alleen je kind loskrijgen van het scherm. Wel in enige redelijkheid toepassen natuurlijk.

Ander trucje om kinderen bij schermen vandaan te houden (wat ik ook erg moeilijk in praktijk weet te brengen) is het goede voorbeeld geven.
LongTimeAgo @SpazzII6 april 2024 07:19
Ja die reden proberen we ook al in te brengen.
Maar bij 2,5 is die nog erg lastig haha.
Langzaam aan er in werken..
cariolive23 @Ruben266 april 2024 00:20
De moeder was het kind van een jaar of 6-8 aan het voeren terwijl dat kind zijn ogen en handen niet van de tablet kon houden.
Met een kleurboek en kleurpotloden bereik je precies hetzelfde, maar dan zonder tablet. Werkt bij ons uitstekend! Al worden er nu ook leesboeken meegenomen naar restaurants.
Vlizzjeffrey @LongTimeAgo5 april 2024 16:01
Of dat je als kind iets te vroeg wakker was op zondag en de zender waar de tekenfilmpjes op kwamen was nog niet overgeschakeld van het nachtprogramma waar sex advertenties te zien waren.
iqcgubon @LongTimeAgo5 april 2024 16:25
Mij dochter is 5 en weet niet wat een tablet is. Zijn we best wel "fier" op als ouder. In het weekend mag TV kijken wel, maar ook geen uren aan een stuk. We hebben ze van begin af aan geleerd om zelfstandig te spelen.

Ik krijg de kriebels als ik kinderen op restaurant zie met een hoofdtelefoon op, gapend naar de tablet.
Tintel @iqcgubon5 april 2024 17:03
Ach - dat gaat dan weer de kant op van "Wij hebben thuis geen apparaat van de duivel, de Televisie".

Een tablet geeft misschien ruimte voor de eigen fantasie maar het is echt niet zo dat elke generatie zomaar kan stellen dat hun kinderen ver zouden moeten wegblijven van al dat nieuwerwetse spul.

Onderzoek hiernaar is niet zo simpel omdat zoveel factoren meetellen en kinderen en ouyders nu eenmaal niet opgesloten kunnen worden in een lab.

Natuurlijk zit men (ouders en kinderen) nu langer dan voorheen achter een scherm. Maar zo wordt elke vooruitgang bijna ervaren. Eerst hadden kinderen alleen zand en water, toen kwam de hoepel, voetbal, fiets, sckateboard, Lego enz. en nu tablets. Maar stom genoeg zie je nog steeds jonge mensen / kinderen, die voetballen, skateboarden of met zand spelen....
cariolive23 @iqcgubon6 april 2024 00:32
Onze dochter is net iets ouder, en schrijft op haar laptop samen met ChatGPT al boeken in 3 talen, maakt op de iPad de illustraties en verkoopt deze (met een klein beetje) hulp op Amazon. Zoonlief is ook al druk bezig met AI en z'n dj set om feestjes op te vrolijken. iPad (of welke computer dan ook) is niet puur slecht.

In de zomervakantie (is hier ruim 2 maanden) hebben ze 2 weken summer camp, georganiseerd/gesponsord door NVIDIA.

Maar wat jij in de restaurants ziet, dat is wel iets wat wij niet doen. Kleurplaten en leesboeken verrichten wonderen.
davince72 @iqcgubon6 april 2024 12:50
Ik krijg de kriebels als ouders kind leren om zelfstandig te spelen.
En afhankelijk van de leeftijd is het heel normaal dat een kind niet geduld heeft om 90 minuten in een restaurant zwijgzaam stil te zitten.
Interactie is belangrijkste, als je dat voldoende hebt, zie ik geen issue om een keer 2 uur lang tv te kijken oid.
iqcgubon @davince726 april 2024 14:50
Ik zeg niet dat ze zwijgzaam moet stilzitten. Kleur- of doe-boekjes zijn een ding. En dan komt natuurlijk de "oh maar op een tablet kan ze toch ook tekenen?" Jazeker, alleen zie ik dat nooit gebeuren. Altijd YT Kids.
davince72 @iqcgubon8 april 2024 17:51
Misschien dat kleur-of doe boekjes niet leuk zijn? Iets kijken op tablet of spelen van spel is echt leuker!
Persoonlijk denk ik ook dat kinderen in restaurant aandacht verdienen (speel 4-op-een-rij met ze of speel galgje met ze oid) maar als dat niet je bedoeling was....bepaal dan svp niet wat 'leuk' is voor kids. Een kleur-boek vind slechts een kleine groep leuk!
sypie @LongTimeAgo5 april 2024 16:55
Om maar even mee te gaan in de opvoedverhalen: hier een zoon van 4. Hij zit af en toe voor de tv, wanneer hij er om vraagt en wanneer wij dat goedkeuren. Hij weet niet filmpjes er op komen, dat doen we met de telefoon. Hij weet niet hoe hij in onze telefoons moet komen, heeft er ook niks op te doen. Gevolg is dat hij ook niet aan onze telefoons komt terwijl we er zelf regelmatig mee bezig zijn. Hij weet dat er filmpjes op de telefoon of laptop gespeeld kunnen worden maar weet dat we dat niet doen.

Één keer ben ik flink tegen onze principes ingegaan. Ik was samen met hem bij de kapper. Hij was al klaar en daarna mocht ik. Toen was het eerst 10 minuten constant kijken waar hij was en wat hij deed. Toen heb ik m mijn telefoon gegeven met een filmpje er op. Die moest op de bank blijven liggen terwijl hij keek. Dat ging goed, gelukkig. Ook hierna geen gezeur gehad om de telefoon.

De digitale media komt vanzelf zijn kant op, dat hoeven wij niet te duwen. Tot die tijd kan hij lekker buiten spelen, Lego of Duplo bouwen, andere gekke dingen doen. Op dit moment is hij buiten lekker op de trampoline van de buren aan het storingen. Dat het flink waait of dat het nog geen 20 graden is boeit hem en ons niet zo. Ook mag hij best vies worden, het is een kind!
mr_evil08 @LongTimeAgo6 april 2024 17:32
Je kan schermtijd instellen, lang leven de technologie.

Kinderen kopiëren het gedrag van de ouder, vaak doen ze hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 12:43]

Verwijderd 5 april 2024 15:01
Je ziet ook steeds meer ouders die een kind laten opvoeden door tiktok of andere social media, een slechte vooruitgang als je het mij vraagt.

Wij hebben ook wel eens een nichtje op bezoek en die kan al niet meer avond eten zonder tablet.
Luchtbakker @Verwijderd5 april 2024 15:05
Zelfs ik als +30 jarige heb heel erg soms de moeite om bepaalde content op TikTok te beoordelen, laat staan dat ik het mijn kind moet uitleggen.

Nee, ik heb al met mijzelf afgesproken dat platvormen als TikTok er tot zijn 12e minimaal niet inkomen.
Verwijderd @Luchtbakker5 april 2024 15:08
Ja dat klinkt beter, tiktok is echt niet geschikt voor een kind.
Seth_Chaos @Luchtbakker5 april 2024 15:14
TikTok is ook voor volwassenen. Iets waar zelfs Tiktok zelf het over eens is.
gekkejopie @Seth_Chaos5 april 2024 15:27
En ook voor volwassenen is het Crack.

Ik wil terug naar het begin van Social Media toen er nog niet allemaal systemen bedacht waren om je verslaafd te maken en de mensen een stuk minder narcistisch waren.

Vrüger was alles beter 😆.
Tintel @gekkejopie5 april 2024 17:05
het begin van Social Media toen er nog niet allemaal systemen bedacht waren om je verslaafd te maken en de mensen een stuk minder narcistisch waren.
Dat is idd wel een probleem - daarom waren advertenties tijdens kidnerprogramma's ook aan strenge voorwaarden gebonden maar nu is het hek van de dam....
Triblade_8472 5 april 2024 15:01
Tijden veranderen. 100 jaar geleden moesten kinderen gewoon werken. Konden ze zich ook niet vervelen.

Ik zeg niet dat er geen beperking op moet komen, verslaving ligt om de hoek, maar ik ben sterk tegen de tendens in de media om dit soort zaken uit te vergroten om alleen maar te schoppen.

Begeleid kinderen tijdens de eerste stapjes in de digitale wereld. Daarna stapsgewijs loslaten en af en toe controleren. Daarna kan je alleen nog erover vragen, praten of hulp bieden indien nodig.

Wat ouders wél moeten doen is regels hebben en deze strak hanteren. Zoals geen telefoon 's nachts in de kamer, maar gewoon beneden. En een x tijd 'schermtijd' per dag instellen. Of het nu spellen zijn, TV kijken of op social media begeven is. En dit zal door de weeks minder zijn dan in het weekend. Natuurlijk gaan de 'moetjes' altijd voor. Afruimen, huiswerk etc.
graceful @Triblade_84725 april 2024 15:35
Tijden veranderen, ja, maar bij social media is enorm merkbaar dat ontwikkelaars die meesterlijk zijn in het ontwikkelen van platforms die onze aandacht voortdurend vragen dat ook blijven doen. Dit gebeurt vaak subtiel, zonder dat kids zich bewust zijn van de onderliggende logica die hun gedrag sturen. Deze platforms zijn ontworpen met verslavende kenmerken, gericht op het identificeren van interesses om zo een constante stroom van advertenties te leveren, wat een probleem vormt waar je als kiddo helemaal niks van begrijpt.

Het echte leven vindt buiten 'online' plaats, en de realiteit op het internet reflecteert vaak niet de waarheid. Het is zorgwekkend wanneer kids zichzelf gaan vergelijken met afbeeldingen en levensstijlen die ze online zien, zoals de zwaar opgemaakte poppen uit Amerika, of proberen een leven na te bootsen dat niet overeenkomt met hun eigen realiteit, zoals het leven op een boerderij in Frankrijk of het bezit van wapens, geïnspireerd door wat ze online zien.

De uitdaging ligt in het feit dat kids vaak nog niet de vaardigheden hebben ontwikkeld om kritisch om te gaan met deze stroom van informatie uit verschillende culturen met hun eigen unieke normen, waarden, en wetgeving. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid, waardoor kids zich anders gaan gedragen en de wereld om hen heen anders gaan waarderen. Het kan ook spanningen veroorzaken binnen het gezin, waarbij kids de keuzes van hun ouders in twijfel trekken op basis van de onrealistische standaarden die ze online zien.

Het is belangrijk voor ouders / verzorgers om kids te begeleiden in hoe zij online interacties ervaren en te leren kritisch te reflecteren op de content die ze zien. Dit helpt niet alleen bij het ontwikkelen van een gezondere online ervaring, maar bevordert ook de kijk op de wereld.
SinergyX @Triblade_84725 april 2024 15:10
They say it's not the kids, the parents are the problem
Then if you taught the kids to parent, that's the problem solved then
(lyrics van Dont stay in school, briljant stukje tekst)

Ik ben van de generatie van eerste stap in de digitale wereld, maar blijkbaar is daar het 'gevaar' van digitale wereld al compleet gemist en resultaat is gewoon dat elke generatie weer stapje erger wordt.

Voor elke ouder die het goed doet, zijn er 10 die het totaal niets boeien. Als dat kind maar stil is, als het kind maar bezig is, als het kind z'n school maar haalt, ken er genoeg die hun kinderen zeker 'goed' (relatief) opvoeden met regels, maar meer dan genoeg die er gewoon niet naar omkijken.

En eerlijk, ik zal de laatste zijn die zegt dat ouders hun kinderen anders moeten opvoeden, maar ga dan ook niet in de verdediging als ik instap wanneer er weer zo'n jochie 'pranks' gaat uithalen die hij op instagram heeft gezien of dusdanige 'disrespect' heeft naar mensen want 'doet die gast op tiktok ook niet'. Waar ze vroeger nog wel eens zeiden 'je kan een kind alles wijs maken', was dat veelal beperkt tot omgeving, ouders, vriendjes, maar nu zit daar letterlijk geen grens meer op.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 23 juli 2024 12:43]

Tintel @Triblade_84725 april 2024 17:09
ik ben sterk tegen de tendens in de media om dit soort zaken uit te vergroten om alleen maar te schoppen.
Helemaal mee eens...

Maar dan kom je met
Wat ouders wél moeten doen is regels hebben en deze strak hanteren
Dat is dan een beetje tegenstrijdig....

Het enige wat ouders moeten doen is hun kinderen wegwijs maken in de wereld en uitleggen wat normen en waarden zijn. Deze voor hen bepalen gaat al wat te ver want dan impliceert dat elke ouder alles al goed heeft. Voorschrijven wat een ander zou moeten doen of denken kan maar heel beperkt eigenlijk.
Triblade_8472 @Tintel5 april 2024 17:15
Ik ben tegen demoniseren waar dit wel op lijkt. Je mag iets aankaarten, maar ze hakken alleen op de negatieve kanten zonder enige uitzondering of tegengeluid. En het is gewoon niet enkel negatief.

Het is niet tegenstrijdig omdat ik tegen het uitvergroten ben van iets wat niet zó groot is als men doet lijken. Of minimaal niet voordeel loos wat het nu lijkt. En ik zie niet waarom ik het stuk niet eenzijdig mag vinden zonder te zeggen dat ik een voorstander van regels ben...

Daarnaast hebben ouders een opvoedkundige PLICHT. Dus moeten is gewoon terecht. En internet en de gevaren hier zijn onderdeel van het leven en daarmee is mediawijsheid een moetje voor ouders.
Tintel @Triblade_84728 april 2024 09:32
Of minimaal niet voordeel loos wat het nu lijkt.
Aha. Dan volg ik het.
opvoedkundige PLICHT.
Maar is dat dan hetzelfde als zeggen wat ze wel en niet mogen zien? Ik ben het met je eens dat ze kinderen moeten opvoeden maar de invullig daarvan is niet zo eenduidig.
JWL92 5 april 2024 15:09
tussen de negen maanden en zes jaar oud gebruiken digitale media doorgaans alleen of met leeftijdsgenootjes en niet samen met een ouder.
k snap dat de verleiding groot is... maar geeft duidelijk aan waar t probleem zit als dat al vanaf 9 maanden speelt zonder begeleiding... Tijd voor opvoeding / spelen MET de kinderen is r niet meer bij?

vroegah, moest ik aan me pa zn arm trekke om n spelletje op de pc (ms-dos) te starten, hier werd ie moe van, en "dumpte me" achter de playstation, waarbij ze konden zien en horen wat ik speelde op de huiskamer tv (en tekken 3 helaas snel verdween ...) Verschil dus, dat ze daar wel degelijk zicht op me hadden, (en ofcourse psx geen online funties had :P , staat me bij dak met regelmaat tetris met/tegen me mn ma speelde tdt )

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 23 juli 2024 12:43]

HansvDr 5 april 2024 15:37
Mijn zoon keek en kijkt ook altijd. Lekker makkelijk en hij heeft er heel veel geleerd. Heeft zo o.a. vloeiend Engels geleerd en zichzelf video editen met Adobe Premiere aangeleerd. Fietst 20 km per dag dus beweging genoeg. Op school geen mobiel. Prima
barbarbar @HansvDr5 april 2024 16:15
Mee eens. Ligt er helemaal aan wat je kind kijkt, en wat de interesses zijn. Onze kinderen zijn nog klein, maar pikken er ook zeker veel van op. Liedjes meezingen? Goed voor taal, beweging e.d. Juice kanalen kijken is natuurlijk wel wat anders dan klokhuis kijken.
jongetje 5 april 2024 16:08
Ik ben absoluut niet tegen je kinderen even een filmpje laten kijken op een tablet oid.

Maar als ik al die kinderen in wandelwagens al met een telefoon in hun hand zie met daarop een filmpje... Wat is er mis met gewoon zitten en om je heen kijken naar de wereld?
(al lopen de ouders achter die wandelwagen ook dan weer vaak met een mobiel in hun hand, Je zou tenslotte maar het laatste tiktok, instagram of facebook bericht 10 minuten laten lezen).
Ruuddie 5 april 2024 16:19
Te veel schermtijd op jonge leeftijd kan de slaap verstoren, de taalontwikkeling remmen en mogelijk leiden tot lichamelijke klachten door te veel zitten en te lang achter elkaar dichtbij kijken
Wat een vreselijke onzin is dit toch altijd. Mijn zoon van 5.5 zit behoorlijk veel op zijn tablet Youtube te kijken naar Roblox streamers, of zelf Roblox te spelen. Hij spreekt betere zinnen dan veel van zijn klasgenootjes, met grote moeilijke woorden. En van de week zegt ie tegen me 'ik moet hier 500 sterk voor zijn. Ik krijg 50 per keer en ik heb nu 460, dus ik moet nog 1x en dan ben ik sterk genoeg'. Volgens mij is dat groep 4+ begrijpend wiskunde niveau?

Oh ja, en we laten hem natuurlijk ook lekker buitenspelen. Met een bal is 'ie niet zo goed, maar aan de rekstok in speeltuin kan 'ie koprollen maken etc, dus volgens mij fysiek ook dik in orde ;-)

Ondertussen zit een klasgenootje van hem nog steeds in de buggy omdat die ouders pannenkoeken zijn die hun kind geen zelfvertrouwen kunnen geven omdat ze zelf ook niet helemaal meekomen in de maatschappij. Dát zijn de échte problemen, tablets niet.

[Reactie gewijzigd door Ruuddie op 23 juli 2024 12:43]

mr_evil08 @Ruuddie6 april 2024 18:00
Is wetenschappelijk bewezen, blauw licht houdt mensen wakker en beïnvloedt de nachtrust.

Tablets stralen ook blauw licht af.
Verwijderd @mr_evil087 april 2024 04:20
Zijn er dan nog tablets die geen avond modus (of hoe het ook mag heten), met sterk gereduceerd blauw licht, dan?

Ik hou het niet meer bij, maar de telefoons hebben dat al jaren, dus ik kan me niet voorstellen dat dat bij tablets anders zal zijn.

Neemt niet weg dat nog steeds bepaalde activiteiten op de tablet beter zullen zijn voor de nachtrust dan anderen.
davince72 @mr_evil088 april 2024 17:56
schermtijd staat helemaal los van fenomeen blauw licht en vinden van nachtrust, mij ontgaat dan ook volledig je punt. Ook overdag niet in de zon lopen dan, want dan ontvang je ook blauw licht.....
lolgast 5 april 2024 19:45
Weet je wat "grappig" is. Mijn dochter van 5 jaar kijkt op een doordeweekse dag ongeveer 20 tot 30 minuten TV. Soms niet, ligt er aan hoe total loss ze is als ze thuis komt. Als ze thuis is van school en ik of mijn vrouw moet koken. Dus dat zit echt ver onder het gemiddelde. Totdat de tijd dat de TV van school er bij wordt opgeteld:
- Fruitpauze? TV aan. 15 minuten
- Lunchtijd? TV aan. 15 minuten
- Kind jarig? TV aan. 5-10 minuten
En dat zijn alleen nog maar de momenten waarvan mijn dochter vertelt dat de TV aan gaat. Ik geloof het direct als er ook "ondersteunende" filmpjes gebruikt worden tijdens de lessen, dan loopt de teller nog verder op.

Das elke dag al een verdubbeling van het aantal minuten dat ze thuis achter dat ding zit. Kun je het nog zo goed proberen te doen als ouder :)
Roel1966 5 april 2024 23:59
Tja toen ik kind was had je geen tablets en telefoons en hooguit dat er dan 1 tv in huis stond waarop je dan maar een paar tv zenders had. Alleen was wel dan het verschil dat in mijn tijd het 'normaal' was dat de vrouw altijd thuis was. Maar ja goed dan kreeg je gewoon een box met speelgoed waarmee je je dan kon amuseren.

Denk dat er ook tegenwoordig nog genoeg ouders zijn die ook best graag veel meer tijd met hun kinderen zouden willen besteden. Alleen tja, vaak moeten beide ouders werken om het financieel allemaal te kunnen redden. Kan mij dan goed voorstellen dat ze dan toch even snel naar een digitaal ding grijpen om even tijd voor zichzelf te hebben.

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