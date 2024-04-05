Meer dan zestig procent van jonge kinderen gebruikt digitale media alleen

De meeste jonge kinderen tussen de negen maanden en zes jaar oud gebruiken digitale media doorgaans alleen of met leeftijdsgenootjes en niet samen met een ouder. Ook zet 91 procent van de ouders digitale media in om hun kind te laten ontspannen, terwijl ze zelf iets anders doen.

Kinderen van nul tot zes jaar besteden per dag gemiddeld 1 uur en 51 minuten aan digitale media, blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met het Trimbos Instituut en hogeschool Windesheim. Het onderzoek is uitgevoerd onder negenhonderd ouders van Nederlandse kinderen in die leeftijdsgroep en richt zich op 'ontspannen met media'.

Ongeveer 1 uur en 39 minuten wordt dagelijks doorgebracht voor een scherm. Bij de overige 12 minuten wordt naar media zonder beeld geluisterd of gebeld zonder beeld. Het grootste deel van de ouders gebruikt digitale media voor hun kinderen als ze bijvoorbeeld moeten koken of werken, maar ook als hun kind zich verveelt of moe is. Volgens dr. Anouk Tuijnman van het Trimbos Instituut moeten ouders dit niet te vaak doen.

“Te veel schermtijd op jonge leeftijd kan de slaap verstoren, de taalontwikkeling remmen en mogelijk leiden tot lichamelijke klachten door te veel zitten en te lang achter elkaar dichtbij kijken”, aldus Tuijnman. Ook zegt de onderzoeker dat het inzetten van digitale media bij vermoeidheid of negatieve emoties leidt tot het 'mislopen van belangrijke leermomenten'. "Kinderen moeten juist op jonge leeftijd leren omgaan met hun emoties en zelfstandigheid ontwikkelen tijdens momenten van verveling.” Wel besteden kinderen nog steeds meer tijd aan offline activiteiten, zoals buitenspelen of worden voorgelezen, dan aan tv-kijken en gamen: gemiddeld 3 uur en 40 minuten per dag.