'Helft Nederlandse iPhone-gebruikers heeft model van vier jaar of ouder'

De helft van alle Nederlandse iPhone-gebruikers heeft een model van vier jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers uit het Consumer Insights Panel van Telecompaper. Nederlandse jongeren hebben daarbij aanzienlijk vaker een nieuwer model.

De iPhone 11 uit 2019 is het meestgebruikte model in Nederland, blijkt uit de cijfers van Telecompaper. In totaal bezit 16 procent van de Nederlandse iPhone-gebruikers die telefoon. Onder de modellen van minimaal vier jaar oud doet de iPhone 8 uit 2017 het goed, met 8 procent van het totaal. Ook de huidige iPhone 13-serie is goed voor 8 procent. Daarvan is de iPhone 13 het meest populair, gevolgd door de iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en de iPhone 13 Mini.

Bijna alle actieve iPhones in Nederland kunnen verder de nieuwste versie van iOS draaien, schrijft Telecompaper. Volgens dat medium kunnen 94 procent van de iPhones overweg met de meest recente updates van Apples mobiele besturingssysteem. Apple ondersteunt met iOS 15 alle iPhone-modellen die sinds 2016 zijn uitgebracht. Uit de data van Telecompaper blijkt dat 6 procent van de actieve iPhones in Nederland niet meer worden ondersteund. Het gaat daarbij vooral om de iPhone 6 en 6 Plus, de iPhone 5s en de iPhone 5.

Verder blijkt uit het onderzoek dat veel jongere iPhone-gebruikers, van tussen de 18 en 24 jaar, een recenter model hebben. 6 procent van alle Nederlandse jongeren heeft een iPhone 13, terwijl die telefoon goed is voor een aandeel van 3 procent onder alle Nederlandse iPhone-gebruikers. Ook de iPhone 11 en 12 worden in Nederland bovengemiddeld vaak gebruikt door jongeren. Overigens kiezen jongeren vaker voor het 'normale' model in plaats van de Pro- of Pro Max-varianten.