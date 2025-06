Analist: Apple overweegt gebruik oledpaneel in volgende iPhone SE

Apple overweegt verschillende schermopties voor de vierde iPhone SE, waaronder een variant met 6,1"-oledpaneel. Dat schrijft Ross Young van DSCC. De telefoon komt volgens de analist in 2024 uit. Eerdere geruchten stellen dat het toestel lijkt op de iPhone XR.

Display Supply Chain Consultants-analist Ross Young schrijft in een betaalde tweet voor Supervolgers dat Apple momenteel verschillende oled- en lcd-opties overweegt, meldt ook 9to5Mac. De techgigant zou 6,1"-oledschermen van twee verschillende leveranciers overwegen. Het bedrijf overweegt volgens Young ook 5,7"- en 6,1"-lcd's van twee leveranciers. De doorgaans betrouwbare analist schreef een jaar geleden al dat Apple een iPhone SE met 5,7"- of 6,1"-scherm overweegt, maar noemde toen oled nog niet als optie.

Op basis van deze informatie lijkt Apple te overwegen om ook met zijn lager gepositioneerde iPhone SE-serie de overstap naar oledpanelen te maken. Het bedrijf gebruikt al oledpanelen voor enkele high-end iPhones sinds de iPhone X uit 2017. Sinds de iPhone 12 gebruiken vrijwel alle nieuwe Apple-telefoons oledschermen. Alleen de SE-serie maakt nog gebruik van goedkopere lcd-panelen; de huidige iPhone SE beschikt bijvoorbeeld over een 4,7"-lcd.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een nieuwe iPhone SE met vernieuwd ontwerp. In augustus meldde Jon Prosser dat de telefoon een iPhone XR-achtig ontwerp kreeg en onlangs deelde de leaker ook renders van een vermeende nieuwe iPhone SE. De telefoon zou daarnaast een nieuwere soc krijgen. Young stelt dat het toestel in 2024 op de markt verschijnen, waar eerder werd gespeculeerd dat de vierde iPhone SE mogelijk volgend jaar al zou uitkomen. Apple bracht de meest recente iPhone SE in maart uit.

De huidige iPhone SE uit maart 2022