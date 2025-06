Chinese versie iOS 16.1.1 bevat tijdsbeperking voor delen via AirDrop

In de Chinese versie van iOS 16.1.1 is het niet meer mogelijk om AirDrop-bestanden onbeperkt in tijd te delen met iedereen. Na tien minuten schakelt AirDrop automatisch over op enkel delen met contactpersonen. Deze tijdsbeperking wordt op een later moment wereldwijd uitgerold.

Het instellingenmenu van de AirDrop-functionaliteit bevat in de Chinese versie van iOS 16.1.1 drie opties. Via de eerste optie 'Ontvangen uit' kan de iPhone in kwestie geen bestanden delen met anderen. Via de optie 'Alleen contacten' kunnen er enkel bestanden gedeeld worden met personen uit de contactenlijst van de gebruiker. De derde optie 'Iedereen gedurende 10 minuten' maakt het mogelijk om met elke iOS-, iPadOS-, of macOS-gebruiker bestanden te delen gedurende tien minuten. Na tien minuten kunnen er volgens Bloomberg opnieuw enkel bestanden via AirDrop gedeeld worden met contactpersonen. Voorheen was er geen tijdsbeperking aanwezig bij deze optie.

Bloomberg heeft aan Apple gevraagd waarom de functie momenteel enkel in China wordt uitgerold, maar daar gaf het Amerikaanse bedrijf geen directe verklaring voor. Apple zei dat het via de nieuwe beperking ongewenste bestandsdeling via AirDrop wil tegengaan. De functie wordt op een later moment ook wereldwijd uitgerold. Wanneer dat zal zijn, is niet duidelijk. Bloomberg merkt op dat de AirDrop-functionaliteit in iOS-toestellen veelvuldig werd gebruikt tijdens de straatprotesten in Hongkong in 2019.