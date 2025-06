Apple brengt iOS 16.3 uit met ondersteuning beveiligingssleutels voor Apple ID

Apple heeft maandagavond iOS 16.3 en iPadOS 16.3 uitgebracht. Het bedrijf introduceert hiermee ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels voor Apple-accounts. Ook komt Advanced Data Protection met uitgebreidere e2e-encryptie voor iCloud wereldwijd beschikbaar.

Apple voegt onder meer Security Keys for Apple ID toe aan de nieuwe iOS- en iPadOS-versies. Daarmee kunnen gebruikers een fysieke FIDO-beveiligingssleutel als een Yubikey instellen, die vervolgens is vereist om met een Apple-account in te loggen op nieuwe apparaten. Gebruikers dienen daarvoor twee verschillende beveiligingssleutels te hebben, waarbij er een dient als back-up. Apple kondigde de komst van die functie vorig jaar al aan, en zei toen dat deze 'begin 2023' beschikbaar zou komen.

Met de software-updates komt ook Advanced Data Protection voor iCloud wereldwijd beschikbaar. Daarmee worden meer soorten data voorzien van end-to-endencryptie in iCloud. Daaronder vallen bijvoorbeeld foto's, notities, spraakmemo's, apparaatback-ups, reminders en back-ups van de Berichten-app. Dergelijke bestanden worden momenteel nog niet end-to-end versleuteld. Gebruikers kunnen Advanced Data Protection inschakelen in de iOS-instellingen, onder 'iCloud' in het 'Apple ID'-menu.

De update voegt ook een nieuwe Unity-achtergrond en ondersteuning voor de recent aangekondigde HomePod-smartspeaker toe. Verder is het voortaan vereist om aan-uitknop en een volumeknop tegelijkertijd in te drukken om de Emergency SOS-functie te gebruiken. Dat moet voorkomen dat gebruikers per ongeluk een alarmnummer bellen. Apple spreekt daarnaast over verschillende bugfixes.