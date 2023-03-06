Apple test opnieuw snelle beveiligingsupdate voor iOS

Apple heeft opnieuw een test gedaan voor een snelle beveiligingsupdate. Met de kleine updates wil Apple snel lekken patchen die het heeft gevonden in zijn besturingssysteem. De updates lijken veel kleiner te worden dan reguliere updates.

De tweede test van maandag die 'iOS Security Response 16.4 (b)' heet, heeft een grootte van 2MB. De eerste test van vorige week bracht een bestand van 20MB met zich mee, schrijft 9to5Mac. De Nederlandse vertaling lijkt Beveiligingsmaatregel te worden. De functie is nog niet vertaald, maar dat woord is al enkele malen zichtbaar tijdens installatie.

De installatie van de update duurt enkele minuten en heeft net als andere iOS-updates en -upgrades een reboot nodig om te voltooien. Apple wil de functie gebruiken om snel patches uit te kunnen brengen los van reguliere updates. De functie lijkt vooral bedoeld voor lekken die criminelen actief misbruiken. Apple zegt doorgaans niets over aankomende functies, waardoor het onbekend is of het zal zitten in de stabiele versie van iOS 16.4.

Apple Rapid Security ResponseApple Rapid Security ResponseApple Rapid Security Response

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 21:08 57

06-03-2023 • 21:08

57

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Reacties (57)

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Luminair 6 maart 2023 22:26
Heb het net even getest, en in totaal duurde het 4:33 minuten om te installeren na op de knop te hebben gedrukt, inc herstart, op een iPhone 13 mini.

Het duurde 3:55 minuten tot de telefoon ging herstarten (tijdens het downloaden, wat volgens mij het meeste onderhevig is aan externe invloed zoals de server), en daarna 0:38 minuten tot de telefoon herstart en geüpdatet was.

De update zelf was ~3mb geloof ik.

Edit: net ook op de iPad getest, en zoals lowkey hieronder al zegt, dat is aanzienlijk sneller, want die was al voor gedownload. Ging direct installeren was klaar in 1:06. (a12 air)

[Reactie gewijzigd door Luminair op 24 juli 2024 03:04]

lowkey @Luminair6 maart 2023 22:43
Dit is ook afhankelijk van je instelling. Je kunt het ook zo instellen dat de update wel al gedownload wordt en dat je dan nog wel op installeren moet drukken
Luminair @lowkey6 maart 2023 22:46
Zeker. En die instelling (Automatic Updates) heb ik ook aan staan. Maar toen ik de Software Update in ging was het in elk geval niet voor-gedownload. Waarschijnlijk zou die dat wel zijn na een dag of twee, dan zou de installatie een stuk vlotter zijn. Als het alleen die restart tijd is, ben je in een minuut klaar.
TechFox 6 maart 2023 21:17
Deze functie is al aanwezig sinds 16.2 en heet "Security Responses & system Files" kijk maar op je telefoon of Mac. Echter wordt deze functie nog niet actief gebruikt in productie en zijn ze duidelijk nog een het testen of het doet wat het moet doen.
Rapid Security Response updates are available on all Apple devices running iOS 16.2, iPadOS 16.2, and macOS 13.2 or later. By default, Apple enables these updates on your device, but you can enable or disable them according to your preferences.
Bron: https://www.makeuseof.com...sponse-updates-ios-macos/

[Reactie gewijzigd door TechFox op 24 juli 2024 03:04]

mrooie @TechFox7 maart 2023 07:33
En dan na het rebooten van je telefoon is je simkaart nog vergrendeld.
Ja ik probeerde je te bellen maar je nam niet op :X
Kenhas @mrooie7 maart 2023 08:08
Als ik het artikel lees die @TechFox linkt, zie ik dit
Furthermore, these updates will install automatically, and most won't require a device restart
Dus het rebooten zal dus minder nodig zijn. Ik vermoed dat je toestel niet uit zichzelf zal rebooten na het willekeurig installeren van zo'n update. Als het toestel moet herstarten, zal je wel een waarschuwing krijgen waarin je moet bevestigen of uitstellen. Dat hoop ik toch
Burgertrut @mrooie7 maart 2023 08:32
Met een e-Sim heb je dat trouwens niet.
ChemoNL @Burgertrut7 maart 2023 10:04
ik moet voor mijn e-sim nog steeds de pincode intoetsen, echter heb ik dit zelf toegevoegd na de installatie van de e-sim.
Aiii @mrooie7 maart 2023 07:37
Verschrikkelijk, ben je zomaar een paar minuten onbereikbaar.
.Gertjan. @Aiii7 maart 2023 07:45
Als je het zelf start dan kom je daar nog wel overheen, maar bij een automatische update in de nacht best onhandig als je de volgende ochtend blijkt niet bereikbaar te zijn geweest omdat je simkaart nog vergrendeld was.

Meestal let ik erop dat ik de update niet uitstel tot in de nacht, maar heel soms heb je hem weggeklikt en denk je er niet meer aan. Best vervelend als je die nacht bereikbaarheid moest draaien of bv familie hebt die in het ziekenhuis ligt (en dus elk telefoontje belangrijk kan zijn). Geeft je als je die ochtend je simkaart ontgrendelt toch best een vervelend gevoel.

Meen mij overigens wel te herinneren dat Apple een trucje had waardoor hij ook kan herstarten zonder dat je de Sim moet ontgrendelen (of ik heb gewoon mijn pincode uitgezet op een gegeven moment ).
avatars @.Gertjan.7 maart 2023 08:02
Je kan de automatische updates ook gewoon uitzetten natuurlijk
.Gertjan. @avatars7 maart 2023 08:10
Uiteraard :)

Echter is er ook wel wat voor te zeggen om dat niet te doen. Zeker op een zakelijke telefoon wil je ook weer niet te ver achterlopen.

Blijft altijd een beetje balanceren tussen updates en beschikbaarheid, zelfde geldt ook voor computers natuurlijk. Soms zit je niet op de update te wachten, maar uiteindelijk toch belangrijk om hem te doen.
Dutch2007 @avatars7 maart 2023 09:12
Niet in zakelijke omgeving, waar je een bepaald patch niveau moet hebben omdat je anders geen toegang meer krijgt tot bedrijfsbronnen (bijv. Email en/of teams)
SgtElPotato @.Gertjan.7 maart 2023 09:24
Nooit last van gehad? Mijn iPhone herstart soms wel eens in de nacht (14 Pro), dat zie ik aan de melding 'er zijn x aantal automatiseringen geactiveerd op deze iPhone', zonder dat ik de simkaart hoef te ontgrendelen.

Wellicht is er bij mij iets anders aan de hand :+
batjes @.Gertjan.7 maart 2023 12:20
Mijn Android crashed sporadisch wel eens bij het gebruik van Android Auto (wat een gaar systeem, maar het werkt). Dan hoef ik nadat mijn telefoon opnieuw opgestart is, niet mijn simkaart weer te ontgrendelen. De vergrendeling van de telefoon gaat wel weer aan.

Technisch moet het dus prima mogelijk zijn om na zo'n herstart niet de simkaart te hoeven ontgrendelen.
slijfer @batjes7 maart 2023 15:02
Het grote verschil tussen wat jij beschrijft en de werking van de updates zoals Apple ze uitrolt is dat bij jou (waarschijnlijk) de shell/gui was gecrasht, als deze opnieuw start is niet je hele telefoon opnieuw gestart.
Bij een update zoals Apple ze uitrolt, herstart je hele toestel, dan krijg je wel de melding dat je SIM kaart is vergrendeld.
batjes @slijfer7 maart 2023 16:41
Hele telefoon reboot. Bootscherm en alles. De sim zal wel niet stroomloos gemaakt worden bij zo'n crash.
thompouce @Aiii7 maart 2023 07:44
Ik snap wat je probeert te zeggen en kan me er ook niet zo druk om maken, maar voor een bedrijfstelefoon zou dit natuurlijk gewoon onhandig zijn
mrooie @Aiii7 maart 2023 07:50
Wel als je pas een paar uur later op je telefoon keek :o
@.Gertjan. Het zou wel mooi wezen als dit voortaan niet meer is.

[Reactie gewijzigd door mrooie op 24 juli 2024 03:04]

harrald @mrooie7 maart 2023 08:56
Gebruiken mensen nog een Sim code? Sinds mijn iPhone 3G een eigen passcode had heb ik dat al uit staan. Heeft dit nu nog nut?
CH4OS @harrald7 maart 2023 09:05
Zeker! De simkaart in een andere telefoon zal niet werken tot je de simkaart ontgrendeld. Zo kan alleen jij bellen en gebruik maken van de diensten op dat nummer, anders kan iedereen dat.
bzzzt
@CH4OS7 maart 2023 09:51
Tijd om op e-sim over te gaan dus.
arie.v @bzzzt7 maart 2023 11:18
Wij gebruiken e-sim van Vodafone en die hebben gewoon een pin code ingesteld: 4x0

Dat gezegd hebbende: we verplichten collega's om de sim pin uit te schakelen - dit om te voorkomen dat ze hun telefoon niet kunnen openen na een restart en als ze het wachtwoord vergeten zijn: Dan kunnen wij 'm niet ontgrendelen via Mobile Iron omdat de telefoon geen data verbinding heeft. En als wifi dan niet werkt..

In die situatie mag de collega op zoek naar een sim die geen pin heeft en die plaatsen in het toestel - wat weer een gedoe geeft voor alle collega's wier titel begint met een 'C' (muv van de CIO).
CH4OS @bzzzt7 maart 2023 09:54
Niet elke telefoon (ook nieuwe telefoons niet, op flagships na van de grote merken na) heeft ondersteuning voor eSim. Zelfs de OnePlus 11 heeft het niet overal beschikbaar, als eerste telefoon van OnePlus die er ondersteuning voor heeft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 03:04]

Dark Angel 58 @mrooie7 maart 2023 09:25
Voice mail aanzetten... wanneer je telefoon opnieuw wordt opgestart en simkaart unlocked, krijg je een bericht van je voice mail, nietwaar?
.Gertjan. @Dark Angel 587 maart 2023 16:13
Als je hem dan unlock inderdaad, krijg je een sms of melding van het bericht. Alleen beetje vervelend als dan om 1:23 is ingesproken dat heel je infrastructuur plat ligt en dat er een verstoring van het zorgproces is (uiteraard heb je meerdere backups, maar toch wel minstens lichtelijk vervelend).

Als je die krijgt om 7:00 is dat een slecht begin van de dag en dat is dan waarschijnlijk nog maar het begin van een dag die nog slechter wordt ;)

Updates en rekening houden met always-on zitten er zo ingeramd sinds de tijd dat je wel eens je workstation liet draaien voor een berekening en je werd begroet in de ochtend met: “we hebben je systeem even voorzien van updates, graag gedaan!”.
William_H @.Gertjan.8 maart 2023 02:29
Daarom SIM pincode meteen van je telefoon slopen!!!
Zephyer 7 maart 2023 11:03
Ze blijven testen.. beetje vreemd als 9to5mac het volgende aangeeft;
It’s unclear for now if this is another test of the Rapid Security Response feature like we’ve seen before or potentially fixing a notable flaw.
Medio okt. 2022 live is gegaan en is zelfs binnen MDM leveranciers reeds te gebruiken/sturen.; bron

Lijkt me geen test.

[Reactie gewijzigd door Zephyer op 24 juli 2024 03:04]

Keypunchie
@Zephyer7 maart 2023 11:11
Het is niet per se een test van de functionaliteit zelf. Het kunnen ook tests zijn van de backend distributie/infrastructuur systemen.

Voor Apple is een patch namelijk niet simpel "file-tje op een webserver", maar hij moet na testen/goedkeuring ook gecompileerd en getekend worden en vervolgens op de juiste wijze via content-delivery networks worden aangeboden. En dan willen ze ook nog fine-tunen hoe ze hem uitrollen.

Niet alleen wil je niet dat iedereen tegelijkertijd je servers gaat hameren (ook al is het maar klein en heb je een CDN), je wilt ook dat het enigszins onder voorbehoud gebeurd: eerst een kleine groep, zodat je nog kunt ingrijpen bij grote problemen en dan draai je de kraan verder open.

Waarschijnlijk wil je ook nog wel uit gebruiksvriendelijkheid kiezen voor een automatische update op een rustig moment (in de lader 's nachts, oid). Daar hebben ze met de iOS-updates al enige ervaring mee, maar ze zijn waarschijnlijk ook telemetrie aan het verzamelen hierover:

Op moment X bieden we hem aan, welk percentage gebruikers heeft hem op moment Y geinstalleerd staan.

[ed.] Een fascinerend verhaal over hoe "uitgekauwd" deze processen worden is dat Apple de overgang naar een 64-bits iOS bijvoorbeeld al vele malen had getest. Als je een OS update deed, dan deden ze eerste een update naar volledig 64-bits OS, deden wat testjes en telemetrie en rolden dan terug en installeerden het reguliere OS!

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 24 juli 2024 03:04]

Nimja 6 maart 2023 21:13
Goed werk! Sneller kunnen reageren op dit soort dingen is heel erg belangrijk. Hackers wachten niet op je fixes!
Newbey 6 maart 2023 22:43
Als bij Windows na een update een reboot nodig, staat de halve wereld op zijn kop en hier wordt het normaal gevonden. Hoe hypocriet zijn de mensen.
Saven @Newbey6 maart 2023 23:00
Ha. Dit is inderdaad al jaren een bron van complete ergernis en iets dat veel Apple gebruikers je inderdaad "niet vertellen", of er een heel verhaal omheen weten te verzinnen waarom het goed is dat er een reboot wordt gedaan |:( Het kan echter nog veel erger... Want bij telefoons is dit volgens mij niet heel ongebruikelijk (al lang geen Android meer gebruikt).

Maar met name bij macOS is dit ontzettend frustrerend omdat zelfs een ogenschijnlijke kleine update soms wel 20 minuten in beslag kan nemen. Laat staan een upgrade naar een nieuwe minor-versie die gemakkelijk drie kwartier kan duren. Echt fantastisch, not :X Dit heeft Windows 15 jaar geleden inderdaad al opgelost.... Nu alleen nog wachten totdat iemand durft te beweren dat het bij hem wel altijd binnen 5 minuten is gedaan en absoluut niet aan macOS/Apple ligt :+
well0549 @Saven7 maart 2023 07:10
Android hoeft meestal niet te booten
Carlos0_0
@Saven7 maart 2023 07:48
Nou idd goed ik gebruik mijn MacBook Air m1 niet intensief, dus kan prima missen en laten updaten.
Maar ik kwam van een MacBook Pro 2015 af, en heb nu een air m1 en updaten is niet echt sneller geworden 😂.
bzzzt
@Saven7 maart 2023 11:30
Over het algemeen valt het aantal herstarts van Apple door updates best mee, neemt niet weg dat ze langer zijn gaan duren.
Sinds macOS 10.13 gebruikt Apple een APFS volume om het hele OS te vervangen (door een secure, cryptografisch ondertekend exemplaar). Dat maakt het upgradeproces betrouwbaardeer, maar trager (je installatie 'bricked' niet als de upgrade faalt zoals bij stroomuitval). Het duurt echt niet altijd 20 minuten, dat het aan de hardware en de update ligt lijkt me logisch maar sneller is altijd welkom.
Coolstart @Newbey6 maart 2023 23:57
Volgens mij verwar je een paar zaken. Windows reboot kwam vroeger heel vaak te pas en te onpas. Soms deed ik even snel een restart (en soms forceerde het een herstart) en moest ik vervolgens een kwartier lang (of langer) wachten op die update. Zeer irritant want uw call is al 10 minuten bezig. Daar kwam veel kritiek op maar dat heeft Microsoft ondertussen al beter geregeld.

Bij Iphones heb ik dat onvoorspelbare gedrag nooit gehad.

Er was wel een ander probleem , Toen je vroeger een update uitvoerde was je soms een half uur verder omdat je hele besturingsysteem moest herinstalleren.(gewoon wachten) Dat deed Android veel beter (quick fixes) en iOS is dus hier bijgebeend.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 24 juli 2024 03:04]

ernstoud @Newbey6 maart 2023 22:49
Waar lees jij in het artikel of de reacties dat een reboot normaal gevonden wordt?
Newbey @ernstoud6 maart 2023 22:54
Nergens hier een afkeur reactie
_Pussycat_ @Newbey7 maart 2023 01:22
Waar staat "de halve wereld op zijn kop"? Ik ken niemand die het vreselijk vindt.
Newbey @_Pussycat_7 maart 2023 08:07
Lees je waarschijnlijk weinig forums. Elke patch ronde van Windows weer raak.
_Pussycat_ @Newbey7 maart 2023 08:37
Forums met huilebalken is niet de halve wereld. Dat is een handjevol mensen die graag "windows is vreselijk" roepen (en is meestal dezelfde groep die zelf Linux gebruikt). Ondertussen werkt 95% van de mensen met Windows op de desktop en zeurt niet.
bzzzt
@Newbey7 maart 2023 11:25
Het verschil is wel dat je bij Apple zelf mag bepalen wanneer die reboot moet komen en er over het algemeen vrij weinig tussentijdse updates zijn (1 of 2 keer herstarten in de 3 maanden is geen groot issue).
Zwelgje @pepijntb7 maart 2023 06:07
Ga je dit ook even onderbouwen?

hoeveel lekken zitten er in Android de afgelopen jaren en in iOS? voordat je gaat zoeken, ik heb het al voor je gedaan, 8000 voor Android en 4000 voor iOS.

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=android
fapkonijntje @Zwelgje7 maart 2023 10:20
Ja, maar wacht even, je gaat wel erg kort door de bocht hier hè. De lekken in iOS zijn vaker schadelijker en lastiger te fixen voor Apple en dat is waarom Apple deze 'nieuwe' updatemethode nodig heeft.

Safari, iMessage e.a. zitten in het OS verweven, iets dat Windows al sinds XP met IE6 afgeleerd heeft en Android ook niet doet. Apple moet dus wel iets gaan uithalen om de boel beter te gaan patchen. Het is niet voor niets dat de bounty voor een vulnerability in Android een hogere payout krijgt dan voor iOS.

Een gat in iOS en dan vooral in Safari en iMessage zijn gewoonweg risicovoller en leiden sneller tot verlies van gegevens. Een gat in Chrome/Edge/Webview op Android is relatief onschadelijk, tenzij je een hele keten aan exploits hebt. Die keten bij iOS kan beduidend korter zijn.

Chrome/Edge/Webview updaten bij Android gaat via de play store, net als een redelijk aantal beveiligingsupdates. Veel toestellen krijgen die dus ook veel sneller. Als je Safari of iMessage wilt updaten, moet je een OS update uitvoeren en dat duurt langer, is risicovoller en minder snel. Dat is een flinke zwakte voor iOS geworden en ook waarom de eerdergenoemde bounty voor iOS gemiddeld lager is dan voor Android.

Naast natuurlijk dat een veiliger Android automatisch betekent dat er meer focus op iOS komt te liggen als doelwit, met resultaat.

Het klopt dus niet dat er minder issues in Android zitten dan in iOS, maar de schadelijkheid kun je niets over zeggen en gezien het werk dat Apple ervoor verzet, de bountys en door genoeg beveiligingsonderzoekers benoemde zwaktes in de architectuur van de Apple software durf ik echt niet iOS veiliger te noemen dan Android. Vaker zelfs andersom. Bedenk dat Google en vooral Samsung heel hard gewerkt hebben aan de Android beveiliging hè, Apple heeft eigenlijk vooral stilgestaan op dat vlak. Vroeger kon je alles op Android, dat is tegenwoordig echt wel anders.
Tomatoman @pepijntb6 maart 2023 21:55
Mocht je gelijk hebben dat er meer beveiligingslekken in iOS zitten dan in Windows en Android, dan wil dat niet automatisch zeggen dat er ook meer ernstige beveiligingslekken in iOS zitten. Aantallen zeggen niet alles, nog afgezien van het feit dat je geen onderbouwing geeft van je stelling.
Donstil
@pepijntb6 maart 2023 22:12
Komt het ook een beetje in de buurt van Google met zijn Pixels. Nu nog de grote hoeveelheid beveiligingslekken dichten en dan kan het misschien meekomen met Windows en Android.
Dit zijn van die beweringen waar je dan enkele bronnen bij verwacht. Dat maakt het allemaal net wat interessanter.
well0549 @pepijntb7 maart 2023 07:17
Zeer tevreden Pixel gebruiker hier
ChemoNL @Peatsmoke7 maart 2023 10:18
pot, ketel, zwart zien ?
Meiklokje @Peatsmoke8 maart 2023 11:36
Het internet profiel, de nieuwe realiteit. En daar focussen mensen zich op. Wat weet je van hem dat je zo van leer gaat. Wat moet het voor jou worden dan. Profiel als sociale media. Een realiteit op het internet wat totaal niet staaft met de werkelijkheid. Zijn we tegenwoordig wel allemaal held in. Met hoeveel volgers wil je dat bijbenen. Erg jongens. 8)7
SuperVeloce 6 maart 2023 22:11
Moeten wel sneller komen met melding dat er een nieuwe update is. Meestal krijg ik de updates, omdat ik zelf regelmatig check op update.
AiKoiN @SuperVeloce6 maart 2023 22:59
Precies ja!
well0549 @AiKoiN7 maart 2023 07:16
Hoef bij Android nooit te controleren, toestel wordt gewoon geupdate zodra er wat is
SuperSonicFreak @SuperVeloce6 maart 2023 23:20
Inderdaad, zijn redelijk wat aantal die zelf controleren, maar doe je dit niet kan het dagen en misschien weken duren voordat je een melding krijgt.
hydex 6 maart 2023 23:03
Het zal wel ingewikkeld zijn om dit te ontwikkelen, kan mij niet voorstellen dat ze bij Apple het prima vinden dat die grote update nu veel tijd kosten.

kom maar op met deze feature ik zit er wel op te wachten 👍
Meiklokje 8 maart 2023 11:26
20 tot 30 min zonder telefoon, tablet of computer. Krijgen jullie een levensnoodzakelijk probleem ? Al mag een update nog een uur duren. Kan je toch eens iets anders doen dan schermpjes turen. Hebben jullie nog een leven ? Updaten hoort bij die dode spullen. En meer is het ook niet. Ik zie het probleem niet dat men zich druk maakt om niets. Jullie zijn zooooooooooooo verslaafd aan die zooi. Echt verschrikkelijk. :|

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