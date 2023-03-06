Apple test opnieuw snelle beveiligingsupdate voor iOS

Apple heeft opnieuw een test gedaan voor een snelle beveiligingsupdate. Met de kleine updates wil Apple snel lekken patchen die het heeft gevonden in zijn besturingssysteem. De updates lijken veel kleiner te worden dan reguliere updates.

De tweede test van maandag die 'iOS Security Response 16.4 (b)' heet, heeft een grootte van 2MB. De eerste test van vorige week bracht een bestand van 20MB met zich mee, schrijft 9to5Mac. De Nederlandse vertaling lijkt Beveiligingsmaatregel te worden. De functie is nog niet vertaald, maar dat woord is al enkele malen zichtbaar tijdens installatie.

De installatie van de update duurt enkele minuten en heeft net als andere iOS-updates en -upgrades een reboot nodig om te voltooien. Apple wil de functie gebruiken om snel patches uit te kunnen brengen los van reguliere updates. De functie lijkt vooral bedoeld voor lekken die criminelen actief misbruiken. Apple zegt doorgaans niets over aankomende functies, waardoor het onbekend is of het zal zitten in de stabiele versie van iOS 16.4.