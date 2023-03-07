Microsoft voegt Canary Channel toe aan Windows Insider-programma

Microsoft heeft het Windows Insider-programma aangepast met een 'rebooted' Dev Channel en een nieuw Canary Channel. Laatstgenoemde krijgt de meest experimentele functies, terwijl Dev Channel iets stabieler moet zijn. Aan de Beta- en Release Preview-kanalen verandert niks.

De Canary Channel wordt vergelijkbaar met de oude Dev Channel, schrijft Microsoft. In Canary kunnen gebruikers nieuwe functies en veranderingen uitproberen, die misschien niet of pas een tijd later naar de stabiele Windows-versies komen. Het gaat dan om bijvoorbeeld veranderingen aan de Windows-kernel of nieuwe api's.

Builds in de Canary Channel zijn weinig gevalideerd en er zal ook weinig documentatie gedeeld worden over eventuele nieuwe functies. Microsoft waarschuwt dan ook dat Canary-builds voor grote problemen kunnen zorgen 'die er in zeldzame gevallen voor zorgen dat je Windows opnieuw moet installeren'. Gebruikers die nu op de Dev Channel zitten, worden verschoven naar de Canary Channel. Gebruikers worden hierover per mail en in het besturingssysteem geïnformeerd. Canary-builds starten bij de 25000-serie builds.

De 'rebooted' Dev Channel lijkt in veel gevallen op de Canary Channel en zal dus nieuwe functies bevatten die pas later of misschien nooit naar de stabiele Windows-versies komen. De builds uit de Dev Channel zullen echter stabieler zijn. Microsoft raadt de meeste Insiders-gebruikers daarom aan naar de Dev Channel te gaan. Builds uit de Dev Channel zitten in de 23000-serie.

Gebruikers die van Canary naar de Dev Channel willen, moeten Windows opnieuw installeren. Voor een stap naar een Channel met een hoger build-nummer, hoeft dit niet. Microsoft merkt op dat het kan voorkomen dat een functie wel naar Dev komt, maar nog niet in Canary zit, om een functie te kunnen testen bij een andere doelgroep.