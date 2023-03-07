Microsoft voegt Canary Channel toe aan Windows Insider-programma

Microsoft heeft het Windows Insider-programma aangepast met een 'rebooted' Dev Channel en een nieuw Canary Channel. Laatstgenoemde krijgt de meest experimentele functies, terwijl Dev Channel iets stabieler moet zijn. Aan de Beta- en Release Preview-kanalen verandert niks.

De Canary Channel wordt vergelijkbaar met de oude Dev Channel, schrijft Microsoft. In Canary kunnen gebruikers nieuwe functies en veranderingen uitproberen, die misschien niet of pas een tijd later naar de stabiele Windows-versies komen. Het gaat dan om bijvoorbeeld veranderingen aan de Windows-kernel of nieuwe api's.

Builds in de Canary Channel zijn weinig gevalideerd en er zal ook weinig documentatie gedeeld worden over eventuele nieuwe functies. Microsoft waarschuwt dan ook dat Canary-builds voor grote problemen kunnen zorgen 'die er in zeldzame gevallen voor zorgen dat je Windows opnieuw moet installeren'. Gebruikers die nu op de Dev Channel zitten, worden verschoven naar de Canary Channel. Gebruikers worden hierover per mail en in het besturingssysteem geïnformeerd. Canary-builds starten bij de 25000-serie builds.

De 'rebooted' Dev Channel lijkt in veel gevallen op de Canary Channel en zal dus nieuwe functies bevatten die pas later of misschien nooit naar de stabiele Windows-versies komen. De builds uit de Dev Channel zullen echter stabieler zijn. Microsoft raadt de meeste Insiders-gebruikers daarom aan naar de Dev Channel te gaan. Builds uit de Dev Channel zitten in de 23000-serie.

Gebruikers die van Canary naar de Dev Channel willen, moeten Windows opnieuw installeren. Voor een stap naar een Channel met een hoger build-nummer, hoeft dit niet. Microsoft merkt op dat het kan voorkomen dat een functie wel naar Dev komt, maar nog niet in Canary zit, om een functie te kunnen testen bij een andere doelgroep.

Windows Insider Canary Channel

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 08:05
12 • submitter: Elzooi

07-03-2023 • 08:05

12

Submitter: Elzooi

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Reacties (12)

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Loller1
7 maart 2023 09:45
Wat er eigenlijk gebeurd is dat Dev hernoemt is naar Canary en er een nieuw channel tussen het oude Dev en bestaande Beta is toegevoegd met de al eerder gebruikte naam, met daarbovenop de aankondiging dat Canary mogelijk (maar nog niet zeker) sneller en vaker builds zal krijgen. De channels komen nu ruwweg overeen met het volgende:

Canary -> Windows 12
Dev -> Windows 11 2023 Update (aka Windows 11 2022 Update Moment 4)
Beta -> Windows 11 2022 Update Moment 3
RP -> Windows 11 2022 Update Moment 2 (aka wat ook in productie is)

Ik ben sceptisch of er echt nood was aan het nog complexer maken van WIP. Ben benieuwd wat ze hiermee echt gaan doen.
Katsunami
@Loller17 maart 2023 13:29
Ik ben benieuwd of iemad dit daadwerkelijk gebruikt.

Debian heeft ook 4 channels: stable, testing, unstable, en experimental. Daar kun je tenminste nog meehelpen met dingen in het OS, of op zijn minst discussies volgen en/of de ontwikkeling beinvloeden. In geval van Windows kun je alleen eerder dan anderen zien wat MS aan het doen is, maar ik vraag me af of je er ook maar enige invloed op kunt uitoefenen. Het voelt voor mij als het gebruik van users als testers. In de open-source community waar de software veelal gemaakt wordt door de users zelf lijkt me dat prima, maar ik denk dat er bij Windows relatief weinig mensen aan meedoen.
TheVivaldi @Katsunami7 maart 2023 14:01
Debian Experimental is toch geen volledig kanaal? Alleen Stable, Testing en Unstable zijn volledig, maar je kunt Experimental wel toevoegen aan Unstable. Dit i.t.t. Canary wat wél een volledig kanaal is en waarmee Windows dus 4 volledige kanalen heeft.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:42]

Verwijderd @Katsunami7 maart 2023 19:24
Het idee was origineel dat je als beheerders en powerusers snel de ‘nieuwste’ zaken kon krijgen en zo je organisatie goed kunt voorbereiden (valt er misschien wel een app om?). Dat was het marketing verhaal en ondertussen hadden ze hun hele testteam het raam uitgegooid.

Tegenwoordig weten IT’s hopelijk wel beter dan hun vrije tijd op te offeren voor een mega corporatie. Althans, dat hoop ik.

Maar je hebt genoeg mensen die het marketing verhaal nog prima slikken. Ze stampen het iedere conferentie er immers opnieuw in met een andere twist.
Geertje @Katsunami7 maart 2023 20:58
Je kunt feedback geven in de Feedback app (in alle ringen van WIP --> <windows> + F).
Of er wat mee gedaan wordt is een tweede.. ;)
BM Admin Softe Goederen 7 maart 2023 08:13
Misschien leuk om erbij te zetten dat dit (waarschijnlijk) gedaan is om de 1e development versies van Windows 12 naar insiders te kunnen uitrollen.

Wel beetje ongebruiksvriendelijk dat je moet herinstalleren om in dev-channel te bljven, maar dat zal het risico zijn als je aan zo'n insiderprogramma meedoet :)
Settler11 @BM7 maart 2023 08:54
Sauce? :) Alsin wat Win12 betreft.
BM Admin Softe Goederen @Settler117 maart 2023 08:57
Ik ging af op dit artikel van WindowsCentral :)
https://www.windowscentra...ry-channel-preview-builds
Technomania @BM7 maart 2023 14:59
Toen ik je post las dacht ik eerst "Huh? Nu al praten over Windows 12", maar ik bedenk mij net dat Windows 11 ook al weer van oktober 2021 is. Tijd gaat hard.

Ik ben in ieder geval benieuwd.
dutchnltweaker 7 maart 2023 08:19
Voor de mensen die niet via een microsoft account beta, dev of release canditate willen aanmelden en dit doen via deze script: https://github.com/abbodi1406/offlineinsiderenroll . Er zijn aanpassingen aan het script gedaan een paar uur terug, v2.6.4 https://github.com/abbodi...c15fa435bfac1c0ce13a2ac67 waarbij er Generic support for Canary Channel is gekomen.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 14:42]

CH4OS 7 maart 2023 13:09
Al deze functies zijn leuk, maar de rollout van Windows 11 2022H2 mag ook wel opschieten. Mijn zakelijke laptop (een Lenovo) heeft die uodate nog steeds niet, waar mijn vorige zajelijke laptop (Dell XPS 15 9500) deze al de nodige maanden beschikbaar had...
rayane1718 @CH4OS17 maart 2023 15:58
Ik heb met een USB handmatig moeten updaten / Windows ISO installeren met media création tool. In ieder geval had ik hetzelfde probleem en blijkt bij velen hetzelfde gebeurt te zijn waarbij win11 niet verder kon updaten door group policy dat de update registry ofzo verklootte en ik kon het ook niet meer oplossen dus bleek dat de enige optie
Ik denk dat je mischien hetzelfde probleem hebt juist omdat het je werk laptop is, of als je een Windows key van 3party hebt

[Reactie gewijzigd door rayane1718 op 22 juli 2024 14:42]


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