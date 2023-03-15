Microsoft Build-ontwikkelaarsconferentie begint op 23 mei

Microsofts ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar plaats vanaf 23 mei. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat om een mix tussen een fysiek evenement en een digitaal evenement, zo zegt Microsoft.

Het fysieke evenement is in Microsofts thuisbasis Seattle in de Verenigde Staten, zo blijkt op de site. Vorig jaar was er een beperkter fysiek evenement, nu zal de fysieke component groter zijn. Microsoft houdt Build elk jaar en kondigt daar vaak nieuwe functies voor consumenten, bedrijven en ontwikkelaars aan.

Er is een 'pre-day' op 22 mei voor fysieke aanwezigen, al is onbekend wat daar precies zal gebeuren. Ook zal onder meer Microsoft-ceo Satya Nadella spreken. Microsoft Build vindt twee weken plaats na I/O, de ontwikkelaarsconferentie die Google gepland heeft staan vanaf 10 mei.