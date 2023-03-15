Microsoft Build-ontwikkelaarsconferentie begint op 23 mei

Microsofts ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar plaats vanaf 23 mei. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat om een mix tussen een fysiek evenement en een digitaal evenement, zo zegt Microsoft.

Microsoft BuildHet fysieke evenement is in Microsofts thuisbasis Seattle in de Verenigde Staten, zo blijkt op de site. Vorig jaar was er een beperkter fysiek evenement, nu zal de fysieke component groter zijn. Microsoft houdt Build elk jaar en kondigt daar vaak nieuwe functies voor consumenten, bedrijven en ontwikkelaars aan.

Er is een 'pre-day' op 22 mei voor fysieke aanwezigen, al is onbekend wat daar precies zal gebeuren. Ook zal onder meer Microsoft-ceo Satya Nadella spreken. Microsoft Build vindt twee weken plaats na I/O, de ontwikkelaarsconferentie die Google gepland heeft staan vanaf 10 mei.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 07:17 4

15-03-2023 • 07:17

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Reacties (4)

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Ralph84 15 maart 2023 08:59
Misschien Windows 12 announcement?
rko4u @Ralph8415 maart 2023 09:12
Het is voor ontwikkelaars, dus ik denk dat die kans nihil is. Als het een ignite event was, had daarvoor misschien een kleine kans geweest.

[Reactie gewijzigd door rko4u op 24 juli 2024 00:44]

Ralph84 @rko4u15 maart 2023 09:30
aaah ok, bedankt voor de info
Loller1
@Ralph8415 maart 2023 10:25
Windows krijgt tegenwoordig zijn eigen events daarvoor (daargelaten dat Build ooit begon als een Windows-focused event) en gezien Windows 12 pas volgend jaar wordt verwacht en we eerst nog enkele Windows 11 updates gaan zien zou ik zo'n aankondiging sowieso niet verwachten voor 2024 begint.

Hoogstens gaan ze de Windows 11 2022 Update "Moment 3" wat toelichten en misschien al wat zeggen wat er te verwachten valt in "Moment 4"/23H2.

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