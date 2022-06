Microsoft geeft testversie Windows 11 voor vermoedelijk 23H2-update vrij

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 beschikbaar gemaakt met enkele ontwerpwijzigingen die uiteindelijk waarschijnlijk verschijnen in de 23H2-update van het besturingssysteem. De update bevat nog geen nieuwe functies.

Microsoft heeft Insider Preview Build 25151 voor Insider-gebruikers in het Dev Channel vrijgegeven. Deze bevat volgens Microsoft vooral fixes ter verbetering van Windows 11. Zo licht het bedrijf uit dat de update een probleem met de schaling van vensters verhelpt dat tot onverwacht grote tabs leidde.

Zoals Windows Latest constateert, is een visuele wijziging dat het OS bij de buildversie het dialoogvenster voor 'Hoe wilt u dit bestand openen' weergeeft in de designstijl van Windows 11, met ondersteuning voor donkere weergave. Dit venster is sinds Windows 8 niet meer aangepast. Ook maakt Microsoft het makkelijk om standaardapps voor het openen van bestanden te wijzigen.

Gebruikers van de reguliere Windows 11-versie kunnen de aanpassing vermoedelijk pas in de tweede helft van 2023 tegemoet zien. Microsoft geeft Windows 11 in tegenstelling tot Windows 10 slechts een in plaats van twee keer per jaar een update. Volgens Windows Latest worden de wijzigingen van buildversie 25151 geen onderdeel van Windows 22H2, dat later dit jaar verschijnt.