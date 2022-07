Windows 11 build 25169 bevat nieuw Spotlight-thema en multi-app kioskmodus

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 vrijgegeven in het Dev Channel. Build 25169 bevat een nieuw Spotlight-thema, een optie voor de kioskmodus waarbij meerdere apps gebruikt kunnen worden en meer functionaliteit voor de Instellingen-app.

Experimentele gebruikers van Windows 11 krijgen met build 25169 de optie om het Windows Spotlight-thema te activeren. Dit nieuwe thema zorgt ervoor dat het besturingssysteem op periodieke tijdstippen automatisch nieuwe achtergrondafbeeldingen van de Bing-zoekmachine zal instellen. Het wordt overigens ook mogelijk om de Spotlight-functie te activeren bij zelf aangemaakte thema’s.

Microsoft heeft in deze build ook de kioskmodus uitgebreid. Voortaan kunnen systeembeheerders ervoor kiezen om meerdere apps toe te laten in de kioskmodus terwijl andere apps of functies gedeactiveerd blijven. Dat moet volgens het bedrijf nog meer scenario’s mogelijk maken waarbij een enkel apparaat door meerdere mensen tegelijkertijd gebruikt wordt. Programma’s die tot voor kort enkel verwijderd, aangepast of hersteld konden worden via het Configuratiescherm kunnen volgens Microsoft met deze build ook beheerd worden via de Instellingen-app. Overigens heeft het bedrijf heel wat bugs opgelost in build 25169.

Het is lang niet zeker of de bovenvermelde nieuwe functies het ooit tot in de finale versies van Windows gaan schoppen. Begin dit jaar stelde Microsoft immers dat de Dev Channel nog meer de plek zal worden voor experimentele functies. "Soms zal het Dev Channel ook ideeën of concepten bevatten die het nooit zullen schoppen tot een finale build van Windows", klonk het toen. Windows 11 Build 25169 is beschikbaar voor gebruikers van het Windows Insider-programma en wordt vrijgegeven in het Dev Channel.