Facebook laat Fransen eenvoudiger cookies weigeren en ontloopt hiermee boete

Facebook moet volgens de Franse privacytoezichthouder geen dwangsom van 100.000 euro per dag betalen omdat het Fransen toelaat om eenvoudig cookies te weigeren. Het bedrijf had hier eind vorig jaar een boete van 60 miljoen euro voor gekregen en riskeerde een dwangsom.

Volgens de Franse privacytoezichthouder heeft Facebook binnen de vooropgestelde termijn van drie maanden de nodige stappen ondernomen om in regel te zijn met de Franse wetgeving. De toezichthouder eiste begin dit jaar dat alle inwoners van Frankrijk op een eenvoudige manier optionele cookies moesten kunnen weigeren als ze website van Facebook bezochten.

Het socialemediabedrijf paste zich aan en toont in Frankrijk voortaan een optie waarmee gebruikers met één klik kunnen kiezen om enkel essentiële cookies toe te laten. Optionele cookies kunnen hiermee in theorie dus geweerd worden. De optie om beide soorten cookies toe te laten staat eveneens vermeld. Door deze maatregel moet Facebook geen dwangsom van 100.000 euro per dag betalen zoals de CNIL had vooropgesteld. Ondanks het feit dat Facebook de Franse wetgeving nu volgt, stelt de CNIL wel dat het zal blijven controleren of het socialemediabedrijf in regel blijft.

Ook Google kwam in het vizier van de Franse privacywaakhond terecht. De CNIL vaardigde in januari van dit jaar een boete van 150 miljoen dollar uit aan de Amerikaanse zoekgigant omdat het bedrijf eveneens geen eenvoudige optie aanbood om cookies te weigeren op zijn platformen. Google deelde eind april details over zijn nieuwe, aangepaste cookiewall die dit jaar eerst in Frankrijk zal uitgerold worden en daarna naar andere delen van Europa komt. De Amerikaanse zoekgigant werkte naar eigen zeggen nauw samen met de Franse toezichthouder om aan de eisen te voldoen.