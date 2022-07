Meta gaat Feeds- en Home-tabbladen toevoegen aan Facebook

Meta gaat twee nieuwe tabbladen toevoegden aan Facebook: Home en Feeds. Het Home-tabblad bevat onder meer content die door Facebook is gekozen op basis van persoonlijke voorkeuren. Bij Feeds vinden gebruikers posts die zijn geplaatst door vrienden of pagina's die ze volgen.

De tabbladen worden in de loop van volgende week wereldwijd uitgerold, maar voor sommige gebruikers zijn ze al zichtbaar in de snelkoppelingsbalk. Meta wil het de gebruikers makkelijker maken om Facebook-posts van elkaar te scheiden, zegt het bedrijf.

Het Home-tabblad is het eerste wat de gebruiker ziet wanneer hij Facebook opent. In dit tabblad kunnen Reels en Stories worden gedeeld en bekeken. Daarnaast is er content te zien die het zelflerende algoritme van Facebook selecteert op basis van de persoonlijke interesses en voorkeuren van de gebruiker. Bij Feeds staan de berichten van vrienden, groepen en personen die de gebruiker volgt. Het tabblad bevat geen suggesties van Facebook, maar wel advertenties. Het is mogelijk om beide tabbladen vast te pinnen in de snelkoppelingsbalk.