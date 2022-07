Facebook onthult manier om geld te verdienen met gelicenseerde muziek in video's

Facebook introduceert Music Revenue Sharing, een manier waarop makers van video's gelicenseerde muziek mogen gebruiken en daar geld aan kunnen verdienen. Ook de licentiehouders en Meta verdienen geld aan het concept.

Het betreffende programma maakt het mogelijk voor videomakers om gelicenseerde muziek te gebruiken, waarna zij twintig procent van de advertentieinkomsten van de video krijgen. Meta en de licentiehouders van de muziek verdelen de rest van de inkomsten uit 'in-stream advertenties', al noemt Facebook in de aankondiging geen verdere percentages.

Makers konden al in zekere mate muziek uit de betreffende audiobibliotheek gebruiken in video's, al is het volgens Facebook voor het eerst dat daar op deze schaal ook geld mee verdiend kan worden. Het Music Revenue Sharing-programma is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar, al kunnen vooralsnog alleen streams in de Verenigde Staten daadwerkelijk geld verdienen met het gebruik van gelicenseerde muziek. "We breiden dit in de komende maanden uit naar de rest van de wereld waar muziek op Facebook beschikbaar is." In onder meer Nederland en België is muziek op Facebook al enkele jaren beschikbaar, wat zou betekenen dat de service laten dit jaar naar deze landen komt.

Om in aanmerking te komen voor het programma, moet een maker wel voldoen aan uiteenlopende eisen. Allereerst moet een maker überhaupt in aanmerking komen voor advertenties en moet degene voldoen aan de vereisten van het Partner-programma. Verder moet een video tenminste een minuut lang duren en in de eerste plaats draaien om het gebruikte beeldmateriaal; het simpelweg publiceren van gelicenseerde muziek om dat daar geld aan te verdienen is niet toegestaan.