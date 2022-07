Instagram maakt direct betalen voor producten via Direct-chat mogelijk

Gebruikers kunnen via de Instagram Direct-chatfunctie in de Verenigde Staten voortaan direct producten aanschaffen van kleine bedrijven. Vooralsnog is deze functie niet in de Benelux beschikbaar en het is ook niet bekend of dat eventueel gaat veranderen.

Via de chatfunctie konden gebruikers vanzelfsprekend altijd al vragen stellen over een product, maar Meta voegt nu de mogelijkheid toe om direct te betalen via de Direct-functie. De betreffende klant kan vervolgens een aankoop volgen. Aangesloten bedrijven kunnen daarnaast een betaalverzoek naar een klant versturen.

Betalingen verlopen via Meta Pay, het gratis betaalsysteem van het moederbedrijf van Instagram. In principe lijkt het betaalsysteem, een evolutie van wat eerst Facebook Pay heette, dus gratis gezien Meta de tussenpersoon is tussen de bank en het bedrijf. Bedrijven moeten wel aangesloten zijn bij Instagram Shops en daarvoor vraagt het sociale medium een commissie van 5 procent per transactie.

Eerder werd er een vergelijkbare functie toegevoegd aan WhatsApp; Meta wil de betreffende diensten duidelijk meer inrichten op het faciliteren van e-commerce. Vooralsnog zijn de benodigde systemen voor de overkoepelende strategie van de techgigant daarentegen niet in Nederland en België beschikbaar.