Decentraal Matrix-protocol heeft wereldwijd zestig miljoen gebruikers

Het gedecentraliseerde Matrix-protocol heeft zestig miljoen gebruikers. In 2021 groeide het netwerk met 71 procent, zeggen de makers. De app Element is daarin de belangrijkste drijfveer, maar ook de Duitse gezondheidszorg was een belangrijke stap.

Het is niet duidelijk of het gaat om dagelijks of maandelijks actieve gebruikers, of het totaal aantal gebruikers, maar in een persbericht noemen de makers dat het aantal gebruikers wereldwijd op zestig miljoen ligt. 25 miljoen daarvan kwamen in 2021 op het platform af, zeggen de makers. Het gaat om alle gebruikers van het protocol, onafhankelijk van welke applicatie ze gebruiken. Matrix is een gedecentraliseerd chatprotocol dat het mogelijk maakt om versleutelde gesprekken te houden met andere Matrix-gebruikers, onafhankelijk van welke applicatie ze daarvoor gebruiken. De populairste applicatie is nog steeds Element. Die is door de oprichters van Matrix gebouwd en is nog steeds de belangrijkste app die het protocol gebruikt, maar in principe kan iedereen zo'n applicatie maken.

De makers van Matrix zeggen dat de groei komt doordat Element meer gebruikers heeft gekregen. Dat gebeurde met name bij overheden en overheidsinstellingen. Delen van de Amerikaanse, Britse en Franse overheid betalen voor de premium variant van Element. Een andere belangrijke drijfveer voor het nieuwe aantal gebruikers is volgens de makers de Duitse gezondheidsindustrie. Vorig jaar verplichtte het gezondheidsconsortium gematik het gebruik van Matrix. Daardoor zouden meer dan 150.000 gezondheidsinstellingen het protocol gaan gebruiken. Dat is met name Element, maar ook andere app-makers gaan met het protocol aan de slag.

Ook wijzen de ontwikkelaars erop dat steeds meer software integratie krijgt voor Matrix, zoals mailclient Thunderbird. Volgens de makers kan dat voor een nog snellere groei zorgen. Ze zeggen zich klaar te maken voor honderd miljoen wereldwijde gebruikers. Daarvoor wordt onder andere de One-app verder uitgewerkt die integratie met WhatsApp en Signal mogelijk maakt, maar de makers werken ook aan een eigen metaverse-platform op basis van het protocol.