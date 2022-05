Eurocommissaris: wetgeving tegen macht techgiganten wordt over jaar van kracht

De Digital Markets Act wordt volgens Eurocommissaris Margrethe Verstager volgend jaar in het voorjaar van kracht. De wetgeving, die de macht grote techbedrijven aan banden legt, zou volgens haar eerst komend najaar al van kracht worden.

Verstager kondigde aan dat de DMA volgend jaar van kracht wordt in een toespraak. "De DMA wordt volgend voorjaar van kracht en we maken ons klaar om te handhaven zodra de eerste meldingen binnenkomen", aldus Verstager.

De tijd tot volgend voorjaar is nodig voor de voorbereidingen, zo zegt zij in de speech op de International Competition Network-bijeenkomst in Berlijn. "Het gaat om personeel aannemen en het voorbereiden van IT-systemen. Het gaat ook om het maken van juridische teksten op basis van procedures en formulieren om meldingen te doen. Onze teams zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen en we hopen snel de nieuwe structuren te kunnen presenteren."

Alleen grote techbedrijven krijgen te maken met de Digital Markets Act. Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hebben eerder dit voorjaar overeenstemming bereikt over de regels die de marktmacht van enkele grote techbedrijven moet inperken.

Zo moeten chatdiensten van grote bedrijven een methode hebben om berichten uit te wisselen, zodat het geen gesloten diensten kunnen blijven. Het Europees Parlement heeft bovendien bedongen dat de poortwachters alleen persoonlijke gegevens van gebruikers mogen combineren voor gericht adverteren na expliciete toestemming van die gebruiker. Ook moeten besturingssystemen van techgiganten gebruikers de keuze geven in hun keuze voor browsers, spraakassistenten en zoekmachines.

De Digital Markets Act is nog niet helemaal goedgekeurd. Het Europees Parlement en de Raad moeten de Digital Markets Act nog officieel goedkeuren. De wetgeving gaat hand in hand met de Digital Services Act. Het verschil is dat de DSA gaat over veel meer online bedrijven, terwijl de DMA zich alleen richt op de grootste techbedrijven als Apple, Microsoft en Google.