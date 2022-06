Commissie van Europees Parlement stemt voor wet tegen dominantie techgiganten

De commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft voor de Digital Markets Act gestemd die de macht van grote techbedrijven met een poortwachterspostitie moet beperken. In december stemt het Europees Parlement over de wet.

Het voorstel draait om grote bedrijven die 'kernplatformdiensten' aanbieden, zoals sociale netwerken, zoekmachines, besturingssystemen, streamingdiensten en advertentiediensten, schrijft het Europees Parlement. Deze worden onder de wet als 'poortwachters' gezien als ze bijvoorbeeld minimaal 45 miljoen actieve gebruikers hebben in de EU, actief zijn in minimaal drie Europese landen en als ze een jaarlijkse omzet van acht miljard euro hebben binnen de EU.

Deze bedrijven hebben de potentie om zodanig groot te zijn dat ze kleinere partijen makkelijk de markt uit kunnen drukken. Daardoor kunnen de poortwachters blijven groeien terwijl ze niet per se betere diensten aanbieden voor de consument, aldus de commissie. Ook kunnen zij in de praktijk de regels bedenken waaraan andere aanbieders moeten voldoen. Dit is volgens het parlement een ongewenste situatie, dat het met de Digital Markets Act, ofwel DMA, wil tegengaan.

Onder het aangenomen voorstel mogen bedrijven geen 'oneerlijke voorwaarden' opleggen aan bedrijven en consumenten die van hun diensten gebruik willen maken. Data die ze verzamelen mogen ze ook niet gebruiken voor targeted of micro-targeted advertenties, tenzij er duidelijke, expliciete en geïnformeerde toestemming is gegeven, zoals onder de AVG geldt.

Met de DMA krijgt de Europese Commissie ook meer mogelijkheden om poortwachters die de fout in gaan aan te pakken. De commissie interne markt spreekt over het beperken van overnames om schade binnen de Europese markt tegen te kunnen gaan. Parlementariërs stellen ook voor dat er een 'Europese High-Level-groep van Digitale Toezichthouders' wordt opgericht waarin de Europese Commissie en lidstaten beter kunnen overleggen over hoe ze poortwachters aan willen pakken. De parlementariërs willen ook dat onder de DMA klokkenluiders beter beschermd worden als ze verhalen over poortwachterbedrijven naar buiten willen brengen.

Mocht een poortwachterbedrijf zich niet houden aan de DMA-regels, dan kan de Europese Commissie een boete opleggen van vier tot twintig procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Hierbij kijkt de EC naar de omzet in het voorgaande financiële jaar. Het voorstel is nu goedgekeurd door een deel van het Europees Parlement, in december mag het hele Europees Parlement stemmen. Wordt de wet goedgekeurd, dan overlegt het parlement begin volgend jaar met lidstaten over de invoering hiervan.