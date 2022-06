Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor uitbreiding van register studentdata

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt de overheid voor een uitbreiding van een register met gegevens van schoolgaande studenten. Met de wet wordt dat register uitgebreid zodat meer instanties er toegang toe krijgen, maar dat levert risico's op volgens de toezichthouder.

De AP waarschuwt voor de uitbreiding van de Wet register onderwijsdeelnemers. De overheid heeft een voorstel om die wet te wijzigen ingediend zodat er meer instanties toegang krijgen tot gegevens in die database. In het register staan gegevens van scholieren en studenten. Naast hun basisgegevens zijn dat ook gegevens over diploma's en verzuimgegevens.

"De afgelopen jaren zijn verzoeken zijn binnengekomen van diverse instanties om gegevensuitwisselingen mogelijk te maken zodat deze instanties hun taken beter kunnen uitoefenen. Het gaat om verzoeken van onder meer bestuursorganen (waaronder samenwerkingsverbanden passend onderwijs), sectorraden, pensioenuitvoerders en Belgische overheidsinstanties die toezicht houden op verzuim", schrijft demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in het voorstel voor de wetswijziging.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft nu in een brief aan de minister dat het ernstige bezwaren heeft tegen die uitbreiding. "De AP adviseert om de noodzaak van de gegevensverstrekkingen aan aangewezen organisaties nader te onderbouwen in de toelichting, dan wel van de gegevensverstrekkingen af te zien", zegt de waakhond. De toezichthouder vreest dat de overheid 'de controle over de gegevens' kwijtraakt en dat het risico groeit dat persoonsgegevens slecht beveiligd worden als meer instanties daar toegang toe krijgen. Ook is er het gevaar dat de gegevens misbruikt worden voor andere doelen dan oorspronkelijk bedoeld.

De AP stelt dat de gegevens extra gevoelig zijn, omdat er gegevens over schoolverzuim in het register zijn opgenomen. Dat zijn medische gegevens, die volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens zijn en dus extra beschermd moeten worden.

Volgens de privacywaakhond moet de overheid beter onderbouwen waarom het nodig is het register uit te breiden. Daarnaast moeten er meerdere maatregelen worden genomen om gegevens te beschermen. Zo zouden alle gegevens geanonimiseerd moeten worden of op zijn minst gepseudonimiseerd. Ook moet het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt, worden uitgebreid. Nu kunnen de gegevens verzameld worden voor 'doelmatigheid van het onderwijs', maar dat is volgens de AP te breed geformuleerd. De AP wil ook dat de overheid nagaat of het altijd nodig is dat medische gegevens uit het register mogen worden uitgedeeld.

De brief is een advies. Dat is niet bindend, maar als de minister het advies naast zich neerlegt, kan de AP een onderzoek beginnen. Als daaruit naar voren komt dat de uitbreiding van het register tegen de Europese privacywetgeving is, kunnen sancties volgen.