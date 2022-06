Autoriteit Persoonsgegevens hoeft van Raad van State niet op te treden tegen NS

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft niet op te treden in drie zaken rondom het gebruik van de ov-chipkaart. Privacyactivist Michiel Jonker eiste via de Raad van State dat de privacywaakhond onderzoek zou doen, maar dat wijst de hoogste bestuursrechter af.

Het gaat om drie zaken die al jaren spelen. Privacyactivist Michiel Jonker eiste in 2015 dat het College Bescherming Persoonsgegevens, de voorloper van de AP, onderzoek zou doen naar de NS. Jonker wilde weten of het noodzakelijk was dat de treinvervoerder gegevens van de ov-chipkaart gebruikte voor onder andere het teruggeven van geld bij vertraging en of er bij een anonieme ov-chipkaart gegevens mochten worden verzameld. In een aparte zaak in 2018 wilde Jonker dat de AP onderzoek deed naar de NS voor andere zaken. Daarbij ging het om het feit dat de NS om identificatie vraagt bij het kopen van een internationaal treinticket en dat het niet mogelijk is om met contant geld een treinkaartje te kopen. In een derde zaak eiste Jonker dat de AP optrad tegen busmaatschappij Connexxion, omdat hij in de bus niet met cash een kaartje kon kopen.

De Autoriteit Persoonsgegevens weigerde in die drie gevallen onderzoek te doen. De privacytoezichthouder zag daar geen reden toe. Jonker stapte daarom naar de rechter. Daarmee wilde hij een onderzoek alsnog afdwingen. De rechter gaf hem ongelijk en het Gerechtshof in het hoger beroep ook. Nu zegt ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat Jonker geen gelijk heeft. Zoals in de twee zaken tegen de NS als in de zaak tegen Connexxion zegt de Raad dat de AP inderdaad niet hoeft op te treden.

Volgens de Raad van State kon Jonker alsnog een internationaal treinticket kopen zonder zijn identificatiegegevens af te geven en hoefde de AP dus niet op te treden omdat er geen persoonsgegevens verwerkt werden. Ook kunnen anonieme treintickets met contant geld worden betaald, al moet de reiziger daar wel 50 cent toeslag voor betalen. "Deze drempel is niet dusdanig hoog dat het betalen met contant geld redelijkerwijs geen optie meer zou zijn", stelt de rechter. In het geval van contant betalen in de bus was dat volgens de AP en nu ook voor de rechter met een gerechtvaardigd belang voor de veiligheid.

Michiel Jonker is een individuele privacyactivist die regelmatig wordt bijgestaan door Privacy First in rechtszaken. Zijn rechtszaken tegen vervoersmaatschappijen zijn enkele van zijn langstlopende. Met de nieuwe uitspraak lijkt dat traject op een einde te zijn gekomen. Wel zegt Jonker in een reactie dat hij overweegt naar het Europees Hof van Justitie te stappen. Hij verwacht daarvan echter geen andere uitspraak. Tweakers interviewde Michiel Jonker in 2019 over zijn zaken.