Moskou start betalen via gezichtsherkenning bij metro

Inwoners van Moskou kunnen voortaan betalen via een gezichtsscan als ze gebruik willen maken van de metro in de stad. Ze moeten via de mobiele app een foto, bankrekening en metro-abonnement koppelen voor Face Pay.

Face Pay is in werking gezet bij meer dan 240 metrostations in Moskou, meldt The Guardian, die zich baseert op berichtgeving van mos.ru. De burgemeester van de Russische stad, Sergey Sobyanin, verwelkomde de techniek donderdag met de mededeling: "Alle passagiers kunnen nu betalen voor hun reis zonder dat ze hun telefoon of metro- of bankkaart mee hoeven te nemen."

Als gebruikers eenmaal hun foto, rekening en metrokaart verbonden hebben met de dienst, hoeven ze alleen in de camera bij de stations te kijken om door te mogen lopen bij de poortjes. Volgens de autoriteiten gaat het systeem onder andere voor een betere doorstroom van passagiers zorgen. De Moskouse metro heeft dagelijks meer dan zes miljoen gebruikers. Binnen drie jaar betaalt 15 procent van de gebruikers via Face Pay, hopen de autoriteiten.

Volgens het Kremlin wordt de data versleuteld en verwerkt in datacenters waar alleen interne ministeriemedewerkers toegang toe hebben. The Guardian citeert de oprichter van de burgerrechtenorganisatie Roskomsvoboda, Stanislav Shakirov, die kritisch is en waarschuwt dat de data bij veiligheidsdiensten kan belanden. Volgens hem beweegt Rusland zich richting autoritaire landen als China waar gezichtsherkenning verder ontwikkeld is. Moskou past al realtime gezichtsherkenning toe bij beveiligingscamera's in de stad.