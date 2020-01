Beveiligingscamera's in Moskou krijgen realtime gezichtsherkenning

Moskou neemt een videoanalysesysteem in gebruik dat via beveiligingscamera's in de stad live gezichten op beelden kan herkennen. Volgens het bedrijf dat het systeem ontwikkelde, gaat het om het grootste in zijn soort.

De techniek heet FindFace en is ontwikkeld door NtechLab. Hoewel niet bekend is hoeveel camera's aangesloten zijn, zegt de topman van dat bedrijf, Alex Minin, tegen Forbes dat het gezichtsherkenningssysteem in Moskou de grootste ter wereld is, wat betreft het live herkennen van gezichten. De techniek zou in combinatie met honderdduizenden camera's kunnen functioneren.

De techniek werkt op basis van neurale netwerken en hoeft volgens de makers niet getraind te worden op databases met afbeeldingen. NtechLab claimt twee jaar aan de techniek gewerkt te hebben. Het systeem kan een match maken van een gezicht via live beelden met dat van een crimineel in een fotodatabase van de politie. Als dat het geval is, krijgen agenten een notificatie via de FindFace-app.

NtechLab zou ook een prototype hebben van een slimme bril waarin de techniek geïntegreerd is. Agenten zouden dan tijdens het lopen door de stad notificaties krijgen zodra gezichten van criminelen in beeld komen. FindFace begon aanvankelijk als consumenten-app, die gezichten op foto's automatisch kon koppelen aan profielen op de Russische socialemediasite Vkontake.

Sindsdien heeft NtechLab zich op de zakelijke markt gericht. Voor de overeenkomst met Moskou zou het bedrijf omgerekend minstens 2,9 miljoen euro hebben ontvangen. In de Russische media schrijft onder andere Vedomosti over het systeem. Eerder deze week werd bekend dat de politie in Londen live gezichtsherkenning gaat inzetten.