Amazon levert politie een jaar lang geen gezichtsherkenningssoftware

Amazon stopt voor minstens een jaar met het leveren van gezichtsherkenningssoftware aan de politie. Het bedrijf wil dat de Amerikaanse overheid eerst met goede wetgeving rondom het gevoelige onderwerp komt. Amazon ligt al langer onder vuur vanwege het maken van de software.

In een korte blogpost schrijft het bedrijf dat het een tijdelijke halt zet op het gebruik van de technologie door de politie. Het gaat om de software Rekognition. Die is ontworpen door het bedrijf en draait op Amazons eigen servers. Amazon stelt de software wel nog beschikbaar aan andere partijen waarmee het samenwerkt. Dat zijn bijvoorbeeld organisaties die Rekognition gebruiken om kindermisbruik op te sporen, zoals Thorn, dat eigen tools ontwikkelt en het International Center for Missing and Exploited Children.

Amazon noemt als reden alleen dat het hoopt dat het Amerikaanse Congres met regelgeving rondom gezichtsherkenning komt. "Overheden zouden betere regulering moeten hebben om het ethisch gebruik van gezichtsherkenningstechnologie te verantwoorden", schrijft het bedrijf. Amazon zegt dat de regering 'in de afgelopen dagen' aangaf bereid te zijn met zulke regulering te komen.

Dat is een verwijzing naar de protesten die overal in Amerika uitbraken na de dood van George Floyd. In de VS treedt de politie hard op tegen demonstranten en relschoppers. Hoewel er weinig concrete gevallen bekend zijn waarbij gezichtsherkenning voor dat doel wordt toegepast, maken politici en mensenrechtenactivisten zich zorgen over de beschikbaarheid van de technologie.

Overigens komt het initiatief om te stoppen met gezichtsherkenning niet alleen van Amazon. Activisten en advocaten pleiten en procederen al jaren tegen het gebruik ervan door overheden en tegen de ontwikkeling door grote techbedrijven. Eerder deze week stopte IBM al met de ontwikkeling van de techniek uit angst voor massasurveillance.