IBM stopt met gezichtsherkenning vanwege mogelijk gebruik voor massasurveillance

IBM stopt met zijn producten voor algemene gezichtsherkenning en de analyse hiervan vanwege de mogelijkheden hiervan voor massasurveillance en inbreuken op mensenrechten door de politie. Het bedrijf wijst op de gevaren van bias.

IBM-directeur Arvind Krishna meldt in een brief aan het Amerikaanse Congres dat zijn bedrijf niet langer gezichtsherkennings- en analysesoftware levert en tegen The Verge verduidelijkt het bedrijf dat het deze techniek ook niet langer ontwikkelt. IBM spreekt van het stoppen met general purpose gezichtsherkenning, dus voor brede algemene toepassing, waarmee het wel de deur openhoudt voor levering van specifieke toepassingen met gezichtsherkenning.

Volgens IBM is het moment aangekomen dat er een nationale dialoog in de VS op gang komt over de inzet van gezichtsherkenning door de politie, en zo ja hoe dat dan moet gebeuren. Tegelijkertijd spreekt het bedrijf zich uit tegen de inzet van gezichtsherkenning door andere leveranciers als deze techniek gebruikt wordt voor massasurveillance, etnisch profileren en het maken van inbreuk op mensenrechten.

Technologie kan de politie helpen bij hun taak om burgers te beschermen, stelt IBM, maar het gevaar is dat technieken ongelijkheid en discriminatie bevorderen. Wat kunstmatige intelligentie betreft moeten leveranciers daarom garanderen dat getest is op bias, systematische afwijkingen en vooringenomenheid die in de technologie kunnen sluipen en die versterkt kunnen worden.

Zorgen over de ontwikkeling van gezichtsherkenning en de inzet ervan zijn er al langer bij techbedrijven. Microsoft, Alphabet en Amazon riepen al eerder op de technieken te reguleren. Het onderwerp is hernieuwd op de agenda gekomen omdat politiediensten gebruik bleken te maken van een dienst van ClearView, dat afbeeldingen op sociale media gebruikte voor een omvangrijke database voor gezichtsherkenning, in combinatie met de kritiek die er in de VS is op grensoverschrijdend gedrag door de politie.