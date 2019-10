Amazon roept overheden op snel gezichtsherkenning te reguleren

In een blogbericht over Amazons positie op het gebied van meerdere actuele onderwerpen, dringt het bedrijf er bij overheden op aan om technieken voor gezichtsherkenning te reguleren. Amazon volgt daarmee onder andere Microsoft.

Overheden moeten haast maken om regels op te stellen voor gezichtsherkenning, betoogt Amazon. Het bedrijf wijst erop dat zijn techniek voor gezichtsherkenning, Amazon Rekognition, al gebruikt wordt bij complexe problemen en zo bijvoorbeeld vermiste kinderen heeft helpen opsporen. De techniek heeft ook een keerzijde: "Zoals de meeste technologie heeft gezichtsherkenning twee kanten dus kan het ook misbruikt worden."

Amazon verwijst naar zijn eigen richtlijnen over het gebruik van gezichtsherkenning. Die zouden als basis kunnen dienen voor overheidsregels, is het voorstel. In die richtlijnen staat onder andere dat er altijd een menselijk oordeel ten grondslag moet liggen bij gebruik door autoriteiten om te voorkomen dat burgerrechten geschonden worden. Daarnaast zouden autoriteiten transparant moeten zijn over het gebruik.

Die richtlijnen stelde Amazon op nadat er begin dit jaar kritiek kwam, van onder andere aandeelhouders, op de levering van de Rekognition-technologie aan Amerikaanse overheidsdiensten. Daar kwam in de zomer het bericht bij dat Amazons dochterbedrijf voor slimme deurbellen, Ring, samenwerkt met honderden Amerikaanse politiekorpsen, die beeldmateriaal van de deurbellen kunnen opvragen. Daarover zegt Amazon dat alle lagen van overheden over de beste technologie moeten kunnen beschikken: "We blijven de Amerikaanse overheid en autoriteiten van toegang tot de meest geavanceerde technologie voorzien."

Onder andere Microsoft spreekt zich ook al langer uit voor het opstellen van regels door overheden omtrent de inzet van gezichtsherkenning.