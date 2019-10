Samsung kondigt Android 10- en One UI 2.0-bètaprogramma aan voor Galaxy S10

Samsung heeft de start van het bètaprogramma voor Android 10 en de nieuwe One UI voor de Galaxy S10-modellen aangekondigd. Samsung toont met screenshots dat bepaalde schermelementen bij de vernieuwde One UI minder ruimte innemen.

Om deel te nemen aan het One UI Beta Program moeten gebruikers een Samsung-account hebben, zo wijst het bedrijf erop. Het testprogramma voor Android 10 is beschikbaar voor de verschillende Galaxy S10-versies in meerdere landen. Volgens Sammobile is het programma afgelopen weekend in Zuid-Korea live gegaan en volgen in ieder geval Duitsland en de VS maandag.

Samsung toont hoe de vernieuwde interface gestroomlijnd is zodat notificaties minder ruimte innemen en de gebruiker minder afgeleid wordt. De donkere modus past de helderheid van beeld en tekst automatisch aan en tekst op het Smart Lock-scherm wordt automatisch zo weergegeven dat deze goed leesbaar is.

Verder wijst Samsung op de aanwezigheid van Focus Mode om apps tijdelijk te kunnen pauzeren en Device Care voor snelle toegang tot belangrijke functies zoals het verwijderen van dubbel aanwezige foto's.