Fortnite is down nadat alles in zwart gat verdween

Fortnite is sinds zondagavond niet speelbaar. De downtime volgt op het einde van Fortnite Seizoen 10, een evenement waarbij alles in het spel in een zwart gat verdween. Dit lijkt de opmaat naar 'Chapter 2' voor het spel.

Fortnite is sinds zondagavond offline en de statuspagina van Epic Games meldt 'anomaly detected' voor de diensten van het spel. De livestream van het spel toont niets anders dan alleen een zwart gat met achtergrondgeluiden. Dat zwarte gat verscheen zondag in het spel bij het einde van Seizoen 10. Spelers kunnen een Galaga-achtige minigame spelen door de Konami-code 'up, up, down, down, b/o, a/x, start/enter' in te voeren, schrijft Fortnite News.

Spelers zagen hoe de raket van de Visitor samen met andere raketten samenkwamen in een explosie en daarbij een meteoor boven Dusty Depot opslokten. Vervolgens verscheen de meteoor uit een scheur in de hemel en na de explosie die hier op volgde werd alles in het spel opgeslokt door een zwart gat, zelfs interface-elementen.

Epic Games heeft niets gemeld over de verdere voortgang, maar hintte afgelopen weken wel op 'het einde'. Ook verschenen in het weekend aanwijzingen voor een 'Chapter 2' voor het populaire spel, met mogelijk een nieuwe speelbare map in Fortnite.