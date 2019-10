Uitgelekte video toont Fortnite-map met boten en zwemmende spelers

Er is een video online verschenen die de nieuwe plattegrond van Fortnite weergeeft. In de Chapter 2, Season 1-trailer speelt onder andere water een rol, met spelers die in boten zitten en in het water zwemmen.

Naast spelers die in het water duiken, zwemmen en elkaar in boten beschieten, toont de trailer een grote dam en een waterval. Verder is te zien hoe een speler uit een grote container springt, hoe spelers op pogosticks rondspringen en hoe ze elkaar op de rug kunnen nemen.

De trailer maakt daarnaast duidelijk dat er nieuwe co-op emotes met onder andere een high-five komen. Hoofdstuk 2, seizoen 1 in Fortnite brengt een nieuw progressiesysteem en en er zijn maximaal vijftienhonderd V-bucks te verdienen

De trailer is gepubliceerd door Skin-tracker die na het uitlekken claimt toestemming van Epic Games te hebben gekregen. Skin-tracker claimt dat de update tussen de 3 en 5GB in beslag neemt en dat deze in de loop van dinsdag verschijnt. Op het moment van schrijven toont het Fortnite-kanaal nog steeds het zwarte gat dat aan het einde van Seizoen 10 in het spel verscheen.