Epic kondigt Chapter 2 voor Fortnite aan

Epic Games heeft zoals verwacht dinsdag Chapter 2 voor zijn populaire game Fortnite aangekondigd. Het hoofdstuk laat spelers op een nieuw eiland spelen waar onder andere water een rol speelt.

Epic Games zet de wijzigingen van Chapter 2 ten opzichte van het eerste Fortnite-hoofdstuk op zijn site op een rij. De update is sinds dinsdagmiddag te downloaden voor Windows, macOS, de Xbox One, de PlayStation 4 en de Nintendo Switch, en op mobiel voor Android en iOS. Op de pc neemt de update zo'n 15GB in beslag.

Het nieuwe hoofdstuk introduceert watergameplay met boten, vissen en zwemmen. Nieuw is ook dat spelers elkaar kunnen verzorgen door met een bazooka verband af te vuren en gewonden kunnen wegdragen. Daarnaast zijn er nieuwe emotes zoals high-fives. Verder zijn er verstopplekken waar spelers uit kunnen springen.

Epic Games heeft het progressiesysteem op de schop genomen, waardoor er volgens het bedrijf meer manieren zijn om te levelen. Spelers kunnen xp en medailles verdienen met in-game activiteiten als het zoeken naar schatkisten, het uitschakelen van tegenstanders en het doorlopen van challenges.

Met de komst van de update komt er een einde aan meer dan een dag downtime voor Fortnite. Zondagnacht ging het spel offline. Het spel werd toen als het ware opgeslokt in een zwart gat.