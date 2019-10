Uitnodiging Google België hint op Nest Mini-introductie op 23 oktober

Google maakt volgende week waarschijnlijk meer bekend over de Nest Mini-speaker, de opvolger van de Home Mini. Google België nodigt de pers uit en zegt dat informatie tot een Mini-mum wordt beperkt en dat uitgenodigden zich erbij moeten Nest-elen.

Hoewel de uitnodiging niet veel over de speaker verklapt, is er in de afgelopen maanden wel wat over het product uitgelekt. Zo heeft de Nest Mini volgens geruchten een beter geluid dan zijn voorganger, een 3,5mm-jack en een opening om de speaker aan een muur te bevestigen. De speaker zou daarnaast kunnen detecteren wanneer de gebruiker dichtbij is.

Volgens het Duitse Winfuture heeft de speaker vrijwel hetzelfde uiterlijk als zijn voorganger en exact dezelfde dimensies. De hoogte blijft 42mm, de breedte 98mm. De onderkant zou wel anders van vorm zijn, door bijvoorbeeld de opening om het apparaat op te hangen. Om die opening meer praktische waarde te geven, zou Google ook een anderhalve meter lange usb-kabel leveren.

De bovenkant van de Nest Mini is volgens Winfuture gemaakt van gerecycleerde plastic flessen, de onderkant zou voor 35 procent zijn gemaakt van gerecycleerd plastic. Beschikbare kleuren zouden antraciet, lichtgrijs, koraal en luchtblauw zijn.

Aan de binnenkant krijgt de speaker volgens de site ondersteuning voor bluetooth 5.0, wifi en Chromecast. Voor stroom zou het apparaat gebruikmaken van een 15W-voeding. Ter vergelijking, de Home Mini had slechts ondersteuning voor bluetooth tot versie 4.1 en een 9W-voeding. De Nest Mini kost volgens de Duitse site 'bijna 60 euro', de Home Mini staat op het moment van schrijven voor 39 euro in de Pricewatch.

Hoewel de huidige, kleine speaker Home Mini heet, zal de opvolger waarschijnlijk Nest Mini heten. Google laat het Google Home-merk namelijk langzaam verdwijnen, ten faveure van de Nest-naam. Volgens onder meer Winfuture zal Google de speaker voor het eerst tonen op een Pixel Launch-evenement op 15 oktober, vermoedelijk geeft Google op 23 oktober meer informatie over het apparaat.