Gebruikers Google-apparaten kunnen streams van apparaat laten wisselen

Gebruikers van Google-apparaten kunnen streams gaan verplaatsen van het ene apparaat naar het andere door middel van een knop in de interface of een stemcommando. De functie werkt met muziek van diverse apps en YouTube-video's.

Zo kunnen gebruikers de stream van muziek verplaatsen als in een andere ruimte een andere Google-speaker hebben staan, meldt de zoekgigant. Dat kan door bijvoorbeeld 'move the music to the living room speaker' te roepen tegen Assistant. De andere speaker neemt de stream dan over van het apparaat dat het aan het afspelen was. Ook is het mogelijk om een groep speakers dezelfde muziek te laten afspelen. De functie werkt bij audio onder meer met Pandora en Spotify.

Op videogebied ondersteunt Google alleen de eigen dienst YouTube. Bovendien kan het verplaatsen alleen tussen een Nest Hub Max en tv met Chromecast. Daarbij kan het verplaatsen niet alleen via een stemcommando, maar ook door een knop in de interface. De functie is vanaf dinsdag beschikbaar, zegt Google.