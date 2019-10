Samsung geeft Galaxy A50 voorlopig maandelijks beveiligingsupdates

Samsung geeft zijn midrange-smartphone Galaxy A50 voorlopig maandelijks beveiligingsupdates. Daarmee is het de enige Samsung-smartphone in de A-serie met maandelijkse updates, want de rest van de modellen krijgt elk kwartaal een update.

Samsung heeft de A50 samen met de Xcover 4s en Fold toegevoegd aan het lijstje van toestellen met maandelijkse updates, meldt Android Police. Op dat lijstje staan verder alle high-end modellen zoals smartphones uit de Galaxy S- en Galaxy Note-series van de afgelopen jaren. Ook de Galaxy A5 van 2017 en A8 uit 2018 krijgen maandelijkse updates.

De toevoeging aan de lijst lijkt erop te duiden dat de Galaxy A50 het succesvolste midrange-toestel van Samsung is van dit jaar. Een analist claimde eerder al dat de A50 de meest geleverde smartphone in Europa was in het voorjaar. Samsung haalde ook toestellen van de lijst: de Galaxy A5 en A3 van 2016 zijn nu van de lijst verdwenen. Die verschenen begin 2016. Andere toestellen uit dat jaar, zoals de Galaxy S6 en Note 5, verdwenen al eerder van de lijst.

Samsung maakte dinsdag ook zijn verwachtingen voor de kwartaalcijfers bekend. Volgens Bloomberg heeft de fabrikant profijt van sterke smartphoneleveringen, vooral van de Note 10. Mede doordat er een 5g-versie is, zou de telefoon het boven verwachting van analisten doen.