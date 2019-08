Veel telefoon voor 250 euro

Eén blik op de specsheet leert je dat smartphonemakers elkaar de tent uit vechten op de markt voor midrangesmartphones. Een paar voorbeelden: twee van de vier telefoons in deze round-up van toestellen rond 250 euro hebben een oledscherm, drie van de vier hebben een camera met ultragroothoeklens, de kleinste accu is er een van 3340mAh, wat enkele jaren geleden nog een grote accu mocht heten, drie van de vier hebben standaard 128GB-opslag aan boord en de vierde heeft een optie voor 128GB. Wát een specs voor telefoons in deze prijsklasse. Samsung voelde de hete adem van fabrikanten als Xiaomi in de nek en heeft in het afgelopen jaar zijn lijn midrangetelefoons helemaal omgegooid. Dat heeft de hele markt onder druk gezet. Niemand kan meer wegkomen met matige specs voor hoge prijzen.

Elke fabrikant maakt andere keuzes. Xiaomi kiest voor een oledscherm met een relatief lage resolutie om de prijs te drukken, maar heeft wel een optische vingerafdrukscanner achter het scherm geplaatst. Motorola heeft een lang scherm in de One Vision gezet met een groot gat erin. Samsung gokt op een groot oledscherm en een grote accu, terwijl Huawei probeert om te profiteren van de naam van zijn high-end P30-serie.

Het gevecht om de midrangemarkt is goed nieuws voor iedereen die zoekt naar een niet zo dure telefoon. We hebben de vier populairste modellen in de prijsklasse rond 250 euro op een rijtje gezet in deze round-up. Een kleine noot voordat we beginnen: tijdens de reviewperiode kondigde Lenovo de Motorola One Action aan, een variant van de One Vision met als enige wijziging een lagere prijs en een extra camera met ultragroothoeklens, die alleen in gebruik is voor video. Alleen al door de lagere prijs is de One Action een betere optie dan de One Vision, zeker omdat verder alle onderdelen hetzelfde zijn voor zover wij kunnen zien. Samsung kondigde ook de Galaxy A50s aan als opvolger voor de A50, maar wanneer die uitkomt en hoeveel hij gaat kosten, is op het moment van schrijven nog onbekend.

We hebben de Mi A3 te leen gekregen van Belsimpel, waarvoor onze dank!