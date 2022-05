Xiaomi zet distributie Android 11-upgrade Mi A3 stop na bricking toestellen

Xiaomi heeft de distributie van de Android 11-upgrade voor zijn Android One-model Mi A3 stopgezet nadat gebruikers begonnen te melden dat hun toestellen na het installeren niet meer aan wilden. Laden doet het toestel ook niet, noch met een computer verbinden via usb.

De getroffen gebruikers zitten in ieder geval in India; veel gebruikers uit dat land schrijven Twitteraccount @MiIndiaSupport aan en dat account vertelt ook dat de distributie van de update stil is gelegd. Wellicht dat Westerse landen niet getroffen zijn omdat de 'uitrol' van de update dat stadium nog niet bereikt had. Xiaomi belooft gebruikers op de hoogte te houden van de volgende stappen.

Het is niet de eerste keer dat Xiaomi problemen heeft met de Mi A3. Ten tijde van de upgrade naar Android 10, in maart 2020, had het toestel te maken met een niet werkende vingerafdrukscanner, een laggy interface, micro-sd-kaarten die niet herkend werden en meer. Vier maanden later pushte Xiaomi een Mexicaanse beveiligingsupdate naar alle Mi A3-gebruikers wereldwijd, waardoor de dualsimfunctionaliteit niet meer werkte.