Android Central: OnePlus introduceert in 2021 ook een fitnesstracker

Volgens bronnen van Android Central komt OnePlus dit jaar niet alleen met een smartwatch op de markt, maar ook met een fitnesstracker. Het apparaat moet ergens in het eerste kwartaal op de markt komen en concurreren met producten als de Mi Band-serie van Xiaomi.

Volgens de site gaat de fitnesstracker rond de 30 euro kosten en komt deze aanvankelijk in India uit, later gevolgd door 'andere markten'. Het apparaat wordt verder waterbestendig, hoewel niet gezegd wordt in wat voor mate. Ook krijgt hij een amoledscherm en een accu die meerdere dagen meegaat. Android Central stelt verder dat de release nog voor die van de OnePlus 9 moet plaatsvinden, 'dus in januari of februari'. Er zijn nog geen afbeeldingen van deze fitnesstracker.

Nog geen twee weken geleden bevestigde OnePlus-ceo Pete Lau dat het bedrijf in 2021 een smartwatch uitbrengt. Toen stelde het bedrijf dat het samen met Google werkte om verbeteringen door te voeren aan Wear OS, maar het bedrijf stelde ook nadrukkelijk dat het niet bevestigt dat deze smartwatch dan ook daarop gaat draaien. Volgens 9to5Google krijgt de smartwatch een rond ontwerp.